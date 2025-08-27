- 12:45 Виїхав до чи після і чи збрехала прем’єрка: в Україні скандал навколо молодшого брата Юлії Свириденко, який живе в Англії
Ця помилка зіпсує каву: як правильно готувати улюблений напій
Натуральна кава, а точніше кофеїн, який міститься в ній, як стверджують дієтологи, спроможна дещо пригнічувати апетит та сприяти зниженню ваги. Звісно, якщо пити її без підсолоджувачів та вершків. Буває, що за допомогою різних допінгів кавомани прагнуть поліпшити смак напою. Втім, варто знати одне правило, яке допоможе покращити смак кави й без різноманітних добавок.
Так, як пише «ТСН», багато хто робить помилку, заварюючи каву крутим окропом. Такий спосіб приготування спричиняє початок вивільнення з кави смакових сполук, внаслідок чого напій стає гірким та більш міцним. А у випадку з розчинною кавою посилюється аромат та смак штучних компонентів, що містяться в порошку.
Знавці зазначають, що гірку та міцну каву можна отримати, заливши її водою, нагрітою до 90−95, а якщо ви бажаєте отримати більш м'який напій, то для цього вистачить води з температурою не вище за 89 градусів.
Якщо у вас немає присторою для вимірювання температури води, то після її закипання варто зачекати 30 секунд і лише після того заварювати каву. Робити це варто, накривши чашку кришкою — так напій довше залишатиметься гарячим, а його смак та аромат розкриються повніше.
Якщо варити каву на плиті, то її не варто доводити до стану кипіння. Готувати рекомендують на слабкому вогні, — чим процес нагрівання повільніший, тим краще вивільняються з мелених зерен ферменти і ефірні олії. Каву можна знімати з вогню, коли в турці почне підніматися пінка.
До речі, експерти прогнозують, що цього року ціни на каву можуть збільшитися через несприятливі погодні умови в Бразилії, яка є одним з основних постачальників, а також у В'єтнамі.
Фото — Pixabay
