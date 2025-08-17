Спалюють жир навіть під час сну: найефективніші чаї для схуднення

Спроби скинути вагу, пітніючи у спортзалі, навряд чи призведуть до бажаного результату без контролю за їжою та напоями, які вживає людина. Дієтологи наголошують на необхідності споживання клітковини, а також білків, жирів та вуглеводів в необхідному, але не надмірному обсягу. Одне з джерел зайвих колорій — солодкі напої. Втім, є й ті, які допомогають спалювати жир. Зокрема, кава, але без цукру та молока. Так, кофеїн дещо пригнічує апетит. А «жироспалюваності» напою додають, зокрема, топлене масло (гхі) або кайенський перць. Також у боротьбі із зайвими кілограмами взагалі та вісцеральним жиром зокрема, можуть допомоги кілька видів чаїв. Звісно, що вони мають працювати в комплексі з фізичними навантаженнями та помірним харчуванням.

Так, видання eatthis.com, посилаючись на розміщене в Міжнародному журналі екологічних досліджень та громадського здоров'я дослідження, першим серед таких чаїв згадує зелений. Експерти з'ясували, що люди, які п'ють від чотирьох чашок зеленого чаю на добу мали на 44% нижчий ризик розвитку абдомінального ожиріння, ніж учасники, які не пили зеленого чаю. Дослідження свідчать, що більшість його властивостей для схуднення зумовлені багатими поліфенолами та підгрупою цих поліфенолів, відомою як катехіни.

По-друге, це оолонг чи улун, який містить поліфеноли, пов'язані з пришвидшеним метаболізмом та зменшенням жиру на животі. Одне з досліджень виявило, що улун збільшує розщеплення жиру приблизно на 20% і продовжує робити це, поки людина спить.

По-третє, це чорний чай. Так, одне з досліджень показало, що участники експерименту, які пили три чашки чорного чаю щодня протягом трьох місяців, показали більшу втрату ваги та сантиметрів на талії ніж ті, хто цей напій не пив.

Видання окремо згадує про ферментований китайський чорний чай пуер. В кількох дослідженнях він показав зниження ваги або жиру.

По-четверте, це білий чай, який має подібні властивості.

