Україна

ЗСУ зірвали плани кремля — літній наступ рф провалився — ЗМІ

10:41 27 серпня 2025
Армії рф не вдалося реалізувати цілі «літнього наступу». Фото зі сторінки угруповання Об&#39;єднаних сил

Літня військова операція росіян не принесла особливого успіху зс рф.

Про провал літнього наступу армії путіна пише військовий оглядач BILD Юліан Репке, зазначаючи, що більшість цілей, визначених кремлем на кампанію з квітня по серпень 2025 року, виявилися нереалізованими.

Так, на Донеччині не завершилися успіхом спроби окупантів захопити Покровськ, хоч нещодавно військові росії проникли в місто. Проте ворожі ДРГ було знищено українськими військовими.

Що ж до планів путіна створити у прикордонних з росією українських територіях «пояс безпеки», то, за словами оглядача, під контролем росії опинилося менше 70 кілометрів території вздовж кордону.

Залишається стабільним фронт на півдні, хоча противник постійно завдає ударів по населених пунктах Запорізької та Херсонської областей. У цьому регіоні, пише Рьопке, росіяни «фактично відмовилися від планів наступу».

За літо, пише BILD, росії вдалося захопити територію площею 1800 квадратних кілометрів, що становить близько 0,3% української території.

Водночас Україна активізувала удари по російському тилу, виводячи з ладу підприємства, які працюють на війну. Масовані атаки непоодиноко проводилися на НПЗ у різних регіонах росії. Експерти підрахували, що протягом цього року було виведено з ладу до 17% потужностей російських НПЗ, що викликало в рф зростання цін та дефіцит палива.

Тим часом експерт Густав Грессель у коментарі виданню відзначив реорганізацію та наведення ладу в українській армії, а також певну втому в лавах зс рф. У той же час він не виключив, що росіяни спробують піти в черговий наступ узимку — коли «земля промерзне, а листя опаде з дерев, що знизить захист від безпілотників».

Нагадаємо, що ще на початку літа аналітик з росії в Інституті вивчення війни (ISW) Анжеліка Еванс відзначала, що у росіян «немає можливості почати щось нове і особливе» і що «літня наступальна операція рф буде лише продовженням того, що вони робили навесні».

Фото зі сторінки угруповання Об'єднаних сил у соцмережах

106

