Ресурсів нема: генерал про провал літньої військової операції рф

Генерал армії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, що війська рф не можуть реалізувати наступ навіть тактичного рівня. Адже українські захисники контратакують не тільки на Сумщині, а і на Харківщині, і на напрямку Покровськ-Удачне, і на Запоріжжі. Проте, як раніше писали «ФАКТИ», військовий розповів про дуже важку ситуацію на фронті, де ворог хоче взяти Оріхів і просуватися на Кам’янське та Комишуваху.

ВІДЕО ДНЯ

«Розвідка володіє ситуацією комплексно, знає всі плани ворога. Це постійна складна робота і технічної розвідки, і космічної, і агентурної, і радіоелектронної, і дронової. На кінець травня у противника вже були плани. Казали, що буде літній наступ. Він почався атаками на Сумщину», — каже Микола Маломуж.

Генерал нагадав, як розповідали, що ворог має плани й щодо повного захоплення Донбасу, наступу на Дніпропетровщину, Запоріжжя.

«Але бачимо у результаті контратаки наших військ у Сумській області, ніякі буферні зони не створені, провалився наступ і на Запоріжжі. Намагання рф захопити Донеччину, спочатку Костянтинівку, і далі розвивати наступ, то це також не реалізувалося. Навіть ті тактичні завдання, які росіяни ставили собі на літо, а вже пройшло півтора місяця так званого наступу, не реалізувалися. Тому загарбник не має ресурсів для розгортання стратегічних наступальних операцій на різних напрямках», — резюмував генерал.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що поразка України може здаватися неймовірною, але неймовірне трапляється досить часто.

РЕКЛАМА

186

Читайте нас у Facebook