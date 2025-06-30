Наступ росії провалився: експерти назвали причину

Літня наступальна операція росії в Україні зазнає невдачі лише через кілька тижнів після початку, попри рекордну кількість атак на декількох фронтах. Аналіз даних, проведений The Telegraph, показує, що москва на шляху до побиття власного рекорду, встановленого в травні, за кількістю наступальних операцій. Однак велика кількість атак не призвела до значних проривів на полі бою.

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росія провела зимові місяці, нарощуючи людські ресурси, вдосконалюючи тактику та покращуючи координацію ракетних і безпілотних ударів. Спочатку були ознаки, що це приносить результати. У травні російські війська просувалися найшвидшими темпами з листопада минулого року, завойовуючи в середньому 14 квадратних кілометрів на день — удвічі більше, ніж у квітні, згідно з даними DeepState, українського проєкту з відкритих джерел, що відстежує територіальні зміни, пише The Telegraph.

Постійні успіхи були досягнуті в Донецькій області, особливо між Покровськом і Костянтинівкою, двома ключовими цілями москви. Але через кілька тижнів після початку кампанії імпульс слабшає.

«Зараз у росіян дійсно немає можливості розпочати щось нове й особливе. Літня наступальна операція буде лише продовженням того, що вони робили навесні», — сказала The Telegraph Анжеліка Еванс, аналітик з питань росії в Інституті вивчення війни (ISW).

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На Сумщині російські війська, здається, повністю зупинилися. Натомість Україна відвоювала частину території. Павло Нарожний, український військовий аналітик із Сум, сказав The Telegraph, що головною ціллю росії в регіоні була Юнаківка, а це пряма траса до Сум. Якщо росії вдасться захопити її, вона перейде до сусідніх сіл на краю великого лісу. За словами Нарожного, це буде «катастрофою» для України: «Ліс веде прямо до міста Суми, тому якщо їм вдасться завести артилерію в Юнаківку і в ліс, вони зможуть дістати міста Суми за допомогою артилерії».

Кампанія на Сумщині є частиною ширших зусиль росії щодо створення буферної зони вздовж кордону, спрямованих на стримування українських безпілотників і транскордонних рейдів. Київ використовував цей регіон як плацдарм для вторгнення на Курщину у 2024 році.

Однак, хоча Суми є символічною і стратегічною ціллю, це лише частина літнього наступу. Українські чиновники заявили, що росія також намагається прорвати кордон Дніпропетровської області й продовжує наступати. Вона хоче захопити Краматорськ, Костянтинівку та Слов'янськ.

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«Щоб захопити Краматорськ, їм знадобилося б додатково 100 000 бійців, — сказав український сержант. - Їм знадобилося 40 000, щоб захопити Авдіївку, 70 000, щоб захопити Бахмут, і це включало деяких дуже добре підготовлених найманців „Вагнера“».

Росіяни перебувають у скрутному становищі, зважаючи на рівень втрат, яких вони зазнають, сказав Нік Рейнольдс, експерт з питань бойових дій у Королівському об'єднаному інституті оборонних служб.

«Вони не в змозі витримати цей тиск через брак запасів зброї, зокрема артилерії та бронетехніки», — зазначив експерт.

Розтягування сил по всій Україні також є частиною «оперативної теорії перемоги» росії — досягти «систематичного колапсу» української армії шляхом інтенсивного тиску, а не шляхом великого прориву, сказав Рейнольдс. «Російські сили, здається, прийняли, що так і має бути у війні, хоча це неправда», — додав він.

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Водночас розвідка повідомляє, що незважаючи на величезні втрати, росія готується до посилення атак.

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