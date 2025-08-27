Знадобиться ще більший тиск: у Німеччині запропонували, що робити з путіним після його відмови від зустрічі з Зеленським

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Канади Марк Карні закликали очільника кремля путіна розпочати безумовні переговори з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Tagesschau.

«Тепер черга москви, — сказав Мерц після зустрічі з Карні в Берліні. — Якщо російський президент серйозно налаштований припинити вбивства, то він прийме пропозицію. Якщо російська сторона не зробить цього кроку, то знадобиться ще більший тиск. У цьому випадку ми працюємо над подальшими санкціями в Європейському союзі».

Карні додав, що він розмовляв з канцлером про те, які додаткові санкції можуть бути запроваджені проти росії, якщо це буде необхідно.

«путін повинен сісти за стіл переговорів, щоб припинити безглузді вбивства, за які він несе відповідальність. Канада також запровадила санкції проти російських компаній та оголосила про подальшу військову підтримку України», — сказав Марк Карні.

Мерц заявив, що вони також обговорили гарантії безпеки з боку двох держав НАТО.

«Це гарантії безпеки, які, перш за все, мають бути спрямовані на те, щоб українська армія могла захищати країну в довгостроковій перспективі. Тільки тоді можна буде поставити всі подальші питання та отримати на них відповіді», — сказав він, натякаючи на дискусію про те, чи слід розмістити західні наземні війська в Україні після мирної угоди.

Нагадаємо, що раніше Фрідріх Мерц заявляв, що єдина мова, яку розуміє путін, — це сила.

