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«Єдина мова, яку розуміє путін, — сила», — Фрідріх Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що «єдина мова, яку розуміє глава кремля — це сила».
«Ось чому відновлення миру означає говорити цією мовою зараз, — сказав він, перед початком обговорення нового пакету санкцій проти росії. — Справжній і тривалий мир вимагає волі до миру з усіх сторін. Бо регулярні варварські напади росії та її претензії на українську територію — це не той мир, якого ми хочемо. Це не той мир, якого хоче Україна».
Він додав, що саме тому ЄС підготував 18-й пакет санкцій проти росії.
Канцлер Німеччини також запевнив, що зобов'язання союзників значно збільшити свої витрати на безпеку спрямоване не лише на те, щоб догодити Дональду Трампу, повідомляє Agence France-Presse (AFP).
«Ми діємо на основі власних спостережень та переконань. росія, більше ніж будь-яка інша країна, активно та агресивно загрожує безпеці та свободі по всій Європі, — стверджував він. — Ми повинні побоюватися, що росія продовжить свою війну за межами України».
Раніше «ФАКТИ» публікували думку письменника Яна Валетова, який вважає, щоб змусити рф до миру, потрібно мати силу та рішучість її застосувати. Сильних навколо багато — рішучих замало.103
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