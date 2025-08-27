- 12:45 Виїхав до чи після і чи збрехала прем’єрка: в Україні скандал навколо молодшого брата Юлії Свириденко, який живе в Англії
- 12:22 Розчарування року: мережа у шоці від зізнань популярного коміка
- 12:17 Рівень довіри до цифрових платформ залежить від кіберзахисту: експерт про роботу онлайн-сервісів
- 12:09 рф завдала масованого удару по енергетиці та газу: атаковано шість областей України — Міненерго
- 11:57 Дебати щодо гарантій безпеки для Києва залишаються невизначеними, — ЗМІ
- 11:42 Оладки, як у бабусі: м’які, пухкі й неймовірно ароматні
- 11:23 Вони точно будуть в тренді: дизайнер назвав головні кольори осіннього сезону
- 11:17 Овнам — нові можливості, Близнюкам — яскраві зустрічі, а Водоліям — прорив: гороскоп для всіх знаків на кінець серпня
- 11:04 Помер колишній суперник Володимира Кличка, котрий став проповідником
- 10:41 ЗСУ зірвали плани кремля — літній наступ рф провалився — ЗМІ
- 10:24 Вважають святим: Келлогу в Києві надали додаткову охорону через натовп шанувальників
- 09:59 ЗСУ відкинули ворога на Сумщині та Харківщині — Сирський
Книга рецептів
11:42 — 27 серпня 2025
Оладки, як у бабусі: м’які, пухкі й неймовірно ароматні
В мережі можна знайти безліч рецептів різноманітних оладок, в тому числі з молодої капусти чи навіть з копченої горбуші. Втім, класикою залишаються оладки з борошна на кефірі.
Рецептом пухких та ніжних оладок, які ніколи не «опадають», ділиться авторка кулінарного каналу Marie cooking62
