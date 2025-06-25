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Оладки з молодої капусти — чарівний смак літа: готуються швидко та просто
Молода капуста дарує чимало ідей для приготування бюджетних страв. А чи куштували ви оладки з цього овочу? Якщо ні, варто їх приготувати.
Кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш поділилась з читачами «ФАКТІВ» рецептом, який варто взяти до уваги
— Ця чудова пісна страва з доступних інгредієнтів на смак трохи нагадує ліниві пиріжки з капустою, — говорить Марина Гармаш. — Раджу подавати з соусом. Це можуть бути сметанний, грибний, майонезний варіанти.
Оладки з капусти
250 мл теплої води, 1 ч. л. цукру, 1 ч. л. сухих дріжджів, 1 ч. л. солі, 100 г молодої капусти, 1,5 склянки борошна пшеничного
Наріжте капусту. У теплу воду додайте цукор та дріжджі. Перемішайте, залиште на 2−3 хвилини. Додайте сіль, борошно, перемішайте. Додайте капусту в тісто, ще раз перемішайте до однорідності. Тісто за консистенцією має бути, як густа сметана. Накрийте кришкою, залиште на 25−30 хвилин, щоб підійшло.
Намагаючись не перемішувати, набирайте тісто ложкою, змоченою у воді. Готуйте на повільному вогні без кришки. Перекладіть оладки на паперовий рушник. Такі оладки смачні як у холодному, так і в гарячому вигляді.
Смачних та приємних моментів!
Раніше Марина Гармаш ділилася секретами неймовірних сирників.
Фото з альбому Марини Гармаш108
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