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Книга рецептів

Оладки із копченої горбуші: справжній гастрономічний хіт на сніданок

9:56 14 січня 2025
Рибно-кабачкові оладки готують на кефірі. Фото Pixabay

Існує маса рецептів оладок, до яких, окрім борошна, додають й інші інгредієнти — це можуть бути як овочі, так і щось м'ясне. Наприклад, можна приготувати як оладки з цибулею, так і з курячими серцями.

А видання «На пенсії» ділиться рецептом «рибних» оладок — з копченою горбушею.

Інгредієнти:

  • Борошно з розпушувачем — 250 г;
  • Сода — половина чайної ложки;
  • Вершкове масло — 50 г;
  • Сік половинки лимона;
  • Кефір — 200 мл;
  • Кабачок або цукіні — 1 штука;
  • Горбуша гарячого копчення — 300 г;
  • Олія;
  • Сіль — за смаком;
  • Салатне листя для подачі страви.

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Приготування:

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  • Кабачок подрібнити та поєднати з горбушею, розім'ятою виделкою.
  • У борошно влити кефір та збити міксером.
  • Додати до тіста розтоплене вершкове масло, сік лимона, соду, сіль, та кабачково-рибну суміш та добре перемішати.
  • Оладки смажити на розігрітій пательні з олією, по 3−4 хвилини з обох боківдо золотистого кольору.
  • Готові оладки подаються з листям салату.

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом ніжних оладок на йогурті.

Фото Pixabay

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