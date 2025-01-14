Оладки із копченої горбуші: справжній гастрономічний хіт на сніданок

Існує маса рецептів оладок, до яких, окрім борошна, додають й інші інгредієнти — це можуть бути як овочі, так і щось м'ясне. Наприклад, можна приготувати як оладки з цибулею, так і з курячими серцями.

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А видання «На пенсії» ділиться рецептом «рибних» оладок — з копченою горбушею.

Інгредієнти: Борошно з розпушувачем — 250 г;

Сода — половина чайної ложки;

Вершкове масло — 50 г;

Сік половинки лимона;

Кефір — 200 мл;

Кабачок або цукіні — 1 штука;

Горбуша гарячого копчення — 300 г;

Олія;

Сіль — за смаком;

Салатне листя для подачі страви.

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Приготування: РЕКЛАМА Кабачок подрібнити та поєднати з горбушею, розім'ятою виделкою.

У борошно влити кефір та збити міксером.

Додати до тіста розтоплене вершкове масло, сік лимона, соду, сіль, та кабачково-рибну суміш та добре перемішати.

Оладки смажити на розігрітій пательні з олією, по 3−4 хвилини з обох боківдо золотистого кольору.

Готові оладки подаються з листям салату.

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом ніжних оладок на йогурті.

Фото Pixabay

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