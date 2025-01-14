Оладки із копченої горбуші: справжній гастрономічний хіт на сніданок
Існує маса рецептів оладок, до яких, окрім борошна, додають й інші інгредієнти — це можуть бути як овочі, так і щось м'ясне. Наприклад, можна приготувати як оладки з цибулею, так і з курячими серцями.
А видання «На пенсії» ділиться рецептом «рибних» оладок — з копченою горбушею.
Інгредієнти:
- Борошно з розпушувачем — 250 г;
- Сода — половина чайної ложки;
- Вершкове масло — 50 г;
- Сік половинки лимона;
- Кефір — 200 мл;
- Кабачок або цукіні — 1 штука;
- Горбуша гарячого копчення — 300 г;
- Олія;
- Сіль — за смаком;
- Салатне листя для подачі страви.
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Приготування:
- Кабачок подрібнити та поєднати з горбушею, розім'ятою виделкою.
- У борошно влити кефір та збити міксером.
- Додати до тіста розтоплене вершкове масло, сік лимона, соду, сіль, та кабачково-рибну суміш та добре перемішати.
- Оладки смажити на розігрітій пательні з олією, по 3−4 хвилини з обох боківдо золотистого кольору.
- Готові оладки подаються з листям салату.
Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом ніжних оладок на йогурті.
Фото Pixabay77
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