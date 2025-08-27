Чотири прості кроки, щоб прибрати жовті плями з матраца назавжди

- 16:23 Забагато сексу: на популярну співачку під час виступу намагалися напасти
Знезаражуючий засіб — перекис водню, який можна купити в будь-якій аптеці, активно використовується й у побутових справах як засіб для чищення. За допомогю перекису водню, наприклад, можна позбутися плям від кетчупу на одязі.
Як показує досвід блогерки Лінсі Кромблі, яка називає себе «королевою чистоти», ним можна вивести й жовті плями на матраці, які, зокрема, залишає засіб для штучного загару, що дуже важко виводиться.
За її словами, перекис водню видаляє стійкі плями, не пошкоджуючи більшість тканин.
Для того, аби зробити матрац білосніжним, варто зробити лише чотири прості кроки.
- По-перше, розпилити засіб на пляму.
- По-друге, залишити його підсохнути протягом 5−10 хвилин.
- По-третє, промокнути білою тканиною — це покаже, як пляма переходить з матрацу на тканину.
- По-четверте, дати матрацу підсохнути.
До речі, перекис водню є складовою одного із «домашніх» засобів, завдяки якому можна повернути білосніжність ванні.
Фото — скріншот96
