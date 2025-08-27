40.49 / 41.56 47.75 / 48.40
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Чотири прості кроки, щоб прибрати жовті плями з матраца назавжди

14:01 27 серпня 2025
Перекис водню допомагає боротися із плямами на тканині. Фото&nbsp;— скріншот

Знезаражуючий засіб — перекис водню, який можна купити в будь-якій аптеці, активно використовується й у побутових справах як засіб для чищення. За допомогю перекису водню, наприклад, можна позбутися плям від кетчупу на одязі.

Як показує досвід блогерки Лінсі Кромблі, яка називає себе «королевою чистоти», ним можна вивести й жовті плями на матраці, які, зокрема, залишає засіб для штучного загару, що дуже важко виводиться.

За її словами, перекис водню видаляє стійкі плями, не пошкоджуючи більшість тканин.

Для того, аби зробити матрац білосніжним, варто зробити лише чотири прості кроки.

РЕКЛАМА
  • По-перше, розпилити засіб на пляму.
  • По-друге, залишити його підсохнути протягом 5−10 хвилин.
  • По-третє, промокнути білою тканиною — це покаже, як пляма переходить з матрацу на тканину.
  • По-четверте, дати матрацу підсохнути.

До речі, перекис водню є складовою одного із «домашніх» засобів, завдяки якому можна повернути білосніжність ванні.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

96

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сергій Комар, який зараз служить в армії, поряд із знайденим ним скарбом. Фото автора

Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку

Судді «МастерШеф»

Шоу, яке було зіпсоване: мережа відреагувала на новий сезон «МастерШеф»

Газова плита

Власникам газових плит і котлів потрібно заплатити по 1500 гривень: попередження від газовиків

Таро прогноз на 27 серпня. Фото&nbsp;— Pixabay

Левам — «Правосуддя» і чесність перед самим собою, Водоліям — «Колісниця» та подолання перешкод: Таро-прогноз на 27 серпня

Наступний матеріал
Новини партнерів