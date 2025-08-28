41.04 / 41.53 47.80 / 48.43
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Це стратегія: канцлер Німеччини вважає, що путін навмисно затягує зустріч із Зеленським

14:52 28 серпня 2025
Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який бачить серйозні виклики для дипломатичних зусиль, звинуватив президента рф володимира путіна у «стратегії зволікання» щодо зусиль з пошуку мирного рішення для України. Про це повідомляє видання Тagesschau.

«путін вважає правильним висувати попередні умови до зустрічі між ним та президентом України Володимиром Зеленським, які є абсолютно неприйнятними для України та її західних партнерів» — сказав Мерц.

Президент США Дональд Трамп і путін домовилися про зустріч між главою кремля та президентом України.

«Вони спільно висловили очікування, що ця зустріч відбудеться протягом двох тижнів, — додав канцлер. - Якщо цього не станеться, тристоронні переговори між ним, путіним та Зеленським, запропоновані Трампом, будуть наступним логічним кроком».

РЕКЛАМА

Напередодні Трамп заявив, що вважає, що неприязнь очільника кремля до Зеленського затримує між ними зустріч. 22 серпня міністр закордонних справ рф сергій лавров повідомив, що глава кремля зустрінеться з Зеленським тільки після підготовки «програми саміту».

Раніше повідомлялося, що тепер Трамп хоче вдарити санкціями по Україні.

РЕКЛАМА

18

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сергій Комар, який зараз служить в армії, поряд із знайденим ним скарбом. Фото автора

Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку

Судді «МастерШеф»

Шоу, яке було зіпсоване: мережа відреагувала на новий сезон «МастерШеф»

Газова плита

Власникам газових плит і котлів потрібно заплатити по 1500 гривень: попередження від газовиків

Плата за газ

«Нафтогаз» закручує гайки: блакитне паливо відключатимуть навіть за борг у 40−50 гривень

Наступний матеріал
Новини партнерів