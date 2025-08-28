- 15:51 «Під ранок відчула холод, біль у плечах. Довелося пити знеболююче»: під Києвом найкращі плавці країни встановили унікальний рекорд
- 15:22 Український військовий корабель вражений російським дроном на Дунаї: є загиблий
- 15:22 Нові правила на «Новій пошті»: чому відправлення посилок в США подорожчає
- 15:06 Угорщина заборонила в'їзд до Шенгенської зони командувачу СБС України: у чому причина
- 14:52 Це стратегія: канцлер Німеччини вважає, що путін навмисно затягує зустріч із Зеленським
- 14:35 Жеребкування Кубка України з футболу, 1/16 фіналу: хто дістався «Динамо» та «Шахтарю»
- 14:23 Коштує дорожче за виноград: аграрій з Київщини порадив ягоду, яку кожен дачник захоче виростити на ділянці
- 13:55 «Здається, ворог цілив у наш потяг, і після кожного вибуху ми видихали — ми ще цілі»: очевидиця масованої атаки на Козятин
- 13:46 Шестеро людей загинули в моторошній автокатастрофі на Кіровоградщині
- 13:22 «путін отримав нового союзника в Європі»: рішення президента Польщі розкритикував віцепрем’єр Гавковський
- 13:18 На якому каналі сьогодні дивитись онлайн «Серветт» — «Шахтар»: букмекери вірять в успіх донеччан у Женеві
- 13:17 Під завалами є люди, вони кричать про допомогу: зірки відреагували на жахливу ракетну атаку росіян
Це стратегія: канцлер Німеччини вважає, що путін навмисно затягує зустріч із Зеленським
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який бачить серйозні виклики для дипломатичних зусиль, звинуватив президента рф володимира путіна у «стратегії зволікання» щодо зусиль з пошуку мирного рішення для України. Про це повідомляє видання Тagesschau.
«путін вважає правильним висувати попередні умови до зустрічі між ним та президентом України Володимиром Зеленським, які є абсолютно неприйнятними для України та її західних партнерів» — сказав Мерц.
Президент США Дональд Трамп і путін домовилися про зустріч між главою кремля та президентом України.
«Вони спільно висловили очікування, що ця зустріч відбудеться протягом двох тижнів, — додав канцлер. - Якщо цього не станеться, тристоронні переговори між ним, путіним та Зеленським, запропоновані Трампом, будуть наступним логічним кроком».
Напередодні Трамп заявив, що вважає, що неприязнь очільника кремля до Зеленського затримує між ними зустріч. 22 серпня міністр закордонних справ рф сергій лавров повідомив, що глава кремля зустрінеться з Зеленським тільки після підготовки «програми саміту».
Раніше повідомлялося, що тепер Трамп хоче вдарити санкціями по Україні.18
Читайте нас у Facebook
Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку