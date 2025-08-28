Це стратегія: канцлер Німеччини вважає, що путін навмисно затягує зустріч із Зеленським

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який бачить серйозні виклики для дипломатичних зусиль, звинуватив президента рф володимира путіна у «стратегії зволікання» щодо зусиль з пошуку мирного рішення для України. Про це повідомляє видання Тagesschau.

«путін вважає правильним висувати попередні умови до зустрічі між ним та президентом України Володимиром Зеленським, які є абсолютно неприйнятними для України та її західних партнерів» — сказав Мерц.

Президент США Дональд Трамп і путін домовилися про зустріч між главою кремля та президентом України.

«Вони спільно висловили очікування, що ця зустріч відбудеться протягом двох тижнів, — додав канцлер. - Якщо цього не станеться, тристоронні переговори між ним, путіним та Зеленським, запропоновані Трампом, будуть наступним логічним кроком».

Напередодні Трамп заявив, що вважає, що неприязнь очільника кремля до Зеленського затримує між ними зустріч. 22 серпня міністр закордонних справ рф сергій лавров повідомив, що глава кремля зустрінеться з Зеленським тільки після підготовки «програми саміту».

Раніше повідомлялося, що тепер Трамп хоче вдарити санкціями по Україні.

