Ніколи не докладали більших зусиль: канцлер Німеччини висловився про війну в Україні

18:33 24 серпня 2025
Фрідріх Мерц

Федеральний канцлер Фрідріх Мерц, який після зустрічі з Трампом досить оптимістично був налаштований щодо припинення війни в Україні, наразі бачить серйозні виклики для дипломатичних зусиль. Політик заявив на конференції партії ХДС Нижньої Саксонії в Оснабрюку, що Німеччина та ЄС ніколи не докладали «більших дипломатичних зусиль, ніж за останні три тижні», у війні в Україні, пише видання N-tv.de.

«Будь ласка, ніхто не повинен сьогодні говорити, що ми обговорюємо лише постачання зброї», — заявив він.

Однак Мерц також попередив, що потенційний мир в Україні вимагає терпіння.

«У світлі заяв президента росії путіна всі повинні усвідомити, наскільки складним залишатиметься це завдання протягом тижнів або навіть місяців. Ми зробили перші кроки, — сказав канцлер. - Але дозвольте мені висловити це аналогією: ми знаходимося на десятикілометровій дистанції й, можливо, подолали перші 200 метрів».

Нагадаємо, у Берліні обговорюють також військову участь у гарантіях безпеки Києву.

