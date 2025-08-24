- 21:03 Запах затхлості з шафи: є перевірені рецепти його позбутись
Ніколи не докладали більших зусиль: канцлер Німеччини висловився про війну в Україні
Федеральний канцлер Фрідріх Мерц, який після зустрічі з Трампом досить оптимістично був налаштований щодо припинення війни в Україні, наразі бачить серйозні виклики для дипломатичних зусиль. Політик заявив на конференції партії ХДС Нижньої Саксонії в Оснабрюку, що Німеччина та ЄС ніколи не докладали «більших дипломатичних зусиль, ніж за останні три тижні», у війні в Україні, пише видання N-tv.de.
«Будь ласка, ніхто не повинен сьогодні говорити, що ми обговорюємо лише постачання зброї», — заявив він.
Однак Мерц також попередив, що потенційний мир в Україні вимагає терпіння.
«У світлі заяв президента росії путіна всі повинні усвідомити, наскільки складним залишатиметься це завдання протягом тижнів або навіть місяців. Ми зробили перші кроки, — сказав канцлер. - Але дозвольте мені висловити це аналогією: ми знаходимося на десятикілометровій дистанції й, можливо, подолали перші 200 метрів».
Нагадаємо, у Берліні обговорюють також військову участь у гарантіях безпеки Києву.82
