Колишній директор ЦРУ та генерал США у відставці Девід Петреус висловив сумніви щодо швидкої зустрічі президентів росії та України, повідомляє ABC News.

«Зараз не так багато фактів, які могли б змусити нас повірити в це, — сказав Петреус. — Насправді я думаю, що це зрозуміло навіть президенту Трампу, що, попри всі його зусилля, спрямовані на припинення війни, на зупинення вбивств, володимир путін явно не має наміру цього робити, якщо йому не нададуть додаткову територію, яка сильно укріплена. І російським силам доведеться воювати роками в тих темпах, в яких вони рухаються».

Він вважає лідера кремля путіна перешкодою на шляху до миру. Саме він явно не має наміру припиняти війну. Петреус каже, що США повинні переглянути обмеження на деякі види зброї для Україні та надіслати більше допомоги, щоб зрештою покласти край війні, яка триває вже три з половиною роки.

«Президент США Дональд Трамп також знає про це. США повинні збільшити свою допомогу Україні та скасувати обмеження на певні види зброї, — вважає Девід Петреус. - Крім того, проти росії слід запровадити подальші санкції, наприклад, ще більше обмежити експорт російської нафти».

Втім, колишній глава ЦРУ додав, що знає: війна не може тривати вічно.

«З часом це буде мати дуже-дуже суттєвий вплив на здатність росії просто знаходити цивільну робочу силу. Повідомляється, що вони вже шукали в Африці жінок, які могли б фактично замінити деяких чоловіків у росії, в різних галузях промисловості», — сказав Петреус.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у росії назвали Зеленського нелегітимним для переговорів і поставили під питання «право України на існування».

