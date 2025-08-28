- 15:51 «Під ранок відчула холод, біль у плечах. Довелося пити знеболююче»: під Києвом найкращі плавці країни встановили унікальний рекорд
- 15:22 Український військовий корабель вражений російським дроном на Дунаї: є загиблий
- 15:22 Нові правила на «Новій пошті»: чому відправлення посилок в США подорожчає
- 15:06 Угорщина заборонила в'їзд до Шенгенської зони командувачу СБС України: у чому причина
- 14:52 Це стратегія: канцлер Німеччини вважає, що путін навмисно затягує зустріч із Зеленським
- 14:35 Жеребкування Кубка України з футболу, 1/16 фіналу: хто дістався «Динамо» та «Шахтарю»
- 14:23 Коштує дорожче за виноград: аграрій з Київщини порадив ягоду, яку кожен дачник захоче виростити на ділянці
- 13:55 «Здається, ворог цілив у наш потяг, і після кожного вибуху ми видихали — ми ще цілі»: очевидиця масованої атаки на Козятин
- 13:46 Шестеро людей загинули в моторошній автокатастрофі на Кіровоградщині
- 13:22 «путін отримав нового союзника в Європі»: рішення президента Польщі розкритикував віцепрем’єр Гавковський
- 13:18 На якому каналі сьогодні дивитись онлайн «Серветт» — «Шахтар»: букмекери вірять в успіх донеччан у Женеві
- 13:17 Під завалами є люди, вони кричать про допомогу: зірки відреагували на жахливу ракетну атаку росіян
Нові правила на «Новій пошті»: чому відправлення посилок в США подорожчає
Адміністрація Трампа продовжує «експериментувати» з тарифами, і під удар попадають також і українські компанії.
Зокрема, йдеться про «Нову пошту», повідомили у поштового оператора.
«З 29 серпня 2025 року правила доставки товарів у США змінюються», — говориться в повідомленні на сайті.
Справа в тому, що американська влада скасувала безмитний поріг у 800 доларів, тож тепер кожне відправлення з-за кордону обкладатиметься митом. Це рішення ухвалене указом Президента США і воно стосується як особистих покупок, так і замовлень з інтернет-магазинів.
Для товарів з України ставка становитиме 10%. Це означає, що будь-яка посилка, незалежно від її вартості, підлягатиме митному оформленню, що може збільшити терміни доставки і створити додаткові витрати для одержувачів.
Тому з 26 серпня клієнти «Нової пошти» можуть самостійно обирати, хто платитиме мито — відправник чи отримувач. Якщо сплатить відправник, до вартості доставки одразу додадуть 10%, а послуги з розмитнення вже враховані в тариф. Якщо ж платником стане отримувач, він внесе 10% від вартості товару та додатково оплатить митно-брокерські послуги від 25 доларів за відправлення. Лише після цього посилка буде доставлена. Одержувачу надійде email із посиланням для оплати, а остаточна сума визначатиметься під час митного оформлення.
Важливо правильно вказувати країну походження товарів. Ставка у 10% діє лише для продукції українського виробництва, для інших країн вона відрізнятиметься. Американська митниця також посилює контроль за достовірністю опису товарів, їх вартості та метою експорту. Помилки можуть призвести до затримки і додаткових зборів.
«Нова пошта» вже підготувала рішення для клієнтів:
у відділеннях оператори допомагатимуть визначити платника митних платежів;
у мобільному застосунку з’явиться повідомлення про зміни, а клієнти зможуть створювати відправлення у звичному режимі;
в особистому кабінеті можна буде обрати, хто саме сплатить мито, і одразу побачити розрахунки.
Нагадаємо, раніше партнер «Нової пошти» запровадив низку обмежень для своїх клієнтів.
