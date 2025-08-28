Нові правила на «Новій пошті»: чому відправлення посилок в США подорожчає

Адміністрація Трампа продовжує «експериментувати» з тарифами, і під удар попадають також і українські компанії.

Зокрема, йдеться про «Нову пошту», повідомили у поштового оператора.

«З 29 серпня 2025 року правила доставки товарів у США змінюються», — говориться в повідомленні на сайті.

Справа в тому, що американська влада скасувала безмитний поріг у 800 доларів, тож тепер кожне відправлення з-за кордону обкладатиметься митом. Це рішення ухвалене указом Президента США і воно стосується як особистих покупок, так і замовлень з інтернет-магазинів.

Для товарів з України ставка становитиме 10%. Це означає, що будь-яка посилка, незалежно від її вартості, підлягатиме митному оформленню, що може збільшити терміни доставки і створити додаткові витрати для одержувачів.

Тому з 26 серпня клієнти «Нової пошти» можуть самостійно обирати, хто платитиме мито — відправник чи отримувач. Якщо сплатить відправник, до вартості доставки одразу додадуть 10%, а послуги з розмитнення вже враховані в тариф. Якщо ж платником стане отримувач, він внесе 10% від вартості товару та додатково оплатить митно-брокерські послуги від 25 доларів за відправлення. Лише після цього посилка буде доставлена. Одержувачу надійде email із посиланням для оплати, а остаточна сума визначатиметься під час митного оформлення.

Важливо правильно вказувати країну походження товарів. Ставка у 10% діє лише для продукції українського виробництва, для інших країн вона відрізнятиметься. Американська митниця також посилює контроль за достовірністю опису товарів, їх вартості та метою експорту. Помилки можуть призвести до затримки і додаткових зборів.

«Нова пошта» вже підготувала рішення для клієнтів:

у відділеннях оператори допомагатимуть визначити платника митних платежів;

у мобільному застосунку з’явиться повідомлення про зміни, а клієнти зможуть створювати відправлення у звичному режимі;

в особистому кабінеті можна буде обрати, хто саме сплатить мито, і одразу побачити розрахунки.

Нагадаємо, раніше партнер «Нової пошти» запровадив низку обмежень для своїх клієнтів.

