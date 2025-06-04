Партнер «Нової пошти» запровадив низку обмежень для своїх клієнтів: про що йдеться та хто може постраждати

У травні Державна податкова служба України взялася за українців, які використовують онлайн-майданчики для торгівлі без оформлення статусу ФОП. І ось у червні фінансовий оператор NovaPay почав заморожувати грошові перекази деяким українцям.

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Як повідомляє на своїй сторінці в соцмережі «Фейсбук» «Нова пошта», їхній фінансовий партнер NovaPay обмежив свої послуги деяким клієнтам сервісу. Йдеться про виконання вимог Закону України № 361-IX, який вимагає пояснити походження грошей.

У «Новій пошті» розповіли, що нові процедури та правила запроваджено в умовах посилення контролю за підприємництвом з боку держави. Зокрема, на вимогу держави будь-яка фінансова служба чи банк зобов'язані перевірити клієнтів на критерії ризику, уважно вивчити всі фінансові операції щодо законності, включно з їхніми цілямі, характером, відносинами.

Так, у разі отримання великої суми післяплати, перед її отриманням NovaPay зобов'язана обмежити надання своїх фінансових послуг до моменту отримання пояснень про походження грошей. У компанії також порадили у разі наявності планів створення або початку ведення підприємницької діяльності відкрити ФОП або іншу юридичну форму роботи та укласти договір з оператором на послуги доставки та грошові перекази, що полегшить вашу роботу.

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«Нова пошта» НЕ обмежує кількість надісланих або отриманих посилок. Наша мета — створити умови для зручного користування сервісами без перебоїв та додаткових проблем для трейдерів", — наголосили в компанії.

Зауважимо, що навіть деякі народні депутати України висловили невдоволення діями податківців щодо збільшення податків.

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