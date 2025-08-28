«Під ранок відчула холод, біль у плечах. Довелося пити знеболююче»: під Києвом найкращі плавці країни встановили унікальний рекорд

На озері Блакитне у селі Підгірці на Київщині відбувся перший добовий заплив на відкритій воді Crazy Challenge. За 24 години учасники подолали десятки кілометрів та встановили відразу три рекорди України з плавання. У номінації «Найвитриваліший масовий заплив на 24 години у відкритій водоймі» рекордсменами стали Ганна Пасічник (74 кілометри), Андрій Савицький (72 кілометри), Андрій Шимко (63 кілометри), Анастасія Степанчук (59 кілометрів), Діна Немирович (53 кілометри), Роман Волошенюк (53 кілометри).

ВІДЕО ДНЯ

Найбільше кілометрів за добу подолала 31-річна Ганна Пасічник — 74. Рекордсмен серед чоловіків — Андрій Савицький, він проплив 72 кілометри. Нагадаємо, що раніше киянин встановив рекорд України, безперервно плаваючи в басейні протягом 24 годин.

- Я виховувалася у спортивній родині. Мама займалась легкою атлетикою, тато — футболом. Коли мені було вісім років, то батьки записали на гурток з плавання у рідній Білій Церкві, — розповіла «ФАКТАМ» плавчиня-рекордсменка Ганна Пасічник. — Були перемоги у чемпіонатах серед дітей. Із вибором професії вагань не було. Пішла навчатись до Національного університету фізичного виховання і спорту. Залишилась у столиці, вийшла заміж, народила доньку. У Києві я працюю тренеркою із плавання. Це і дає мені чудову форму.

Озеро Блакитне у селі Підгірці на Київщині, де відбувся перший добовий заплив на відкритій воді

За словами Ганни, до повномасштабного вторгнення вона здійснила заплив по Південному Бугу у Миколаївській області, тоді здолала 50 кілометрів.

РЕКЛАМА

- Наприкінці лютого 2025 року організація Crazy Challenge провела заплив у столичному басейні. Впродовж 24 годин ми плавали! Тоді я здолала 79 кілометрів й стати частиною рекорду у номінації «Наймасовіший заплив у басейні». Почувши, що буде заплив у відритій водоймі, погодилась. Змотивувало те, що зараз переживаю кризу у стосунках із чоловіком. Це важкий період мого життя. Тим паче він тренер, ми завжди разом готувались, а тут уже сама. Проте плавання — це те, що найкраще вмію та роблю! І знаю, що сильна. Рекорд встановлювали на озері Блакитне біля Києва. Заплив розпочали о сьомій вечора.

Мені особисто до фізичних труднощів не звикати, завжди важче психологічно. У перші кілометри думала, що не знаю, як здолати ще 20. Під ранок відчула холод, біль у плечах. Довелося випити знеболюючі таблетки. Вони дозволені.

Якщо говоримо про заплив на 24 години, то там нема нічого корисного точно, це лише про надможливості, довести собі, що можеш більше. Налаштувала себе на те, що так, поки некомфортно, але це тимчасово. Головне — досвід, який тут і зараз отримую, і хочу запам’ятати кожну хвилину рекорду. Кожну годину у нас було 5 хвилин на вбиральню, масаж чи перекус. Або можна було за кілька годин назбирати їх і мати трішки більше часу, щоби встигнути все.



РЕКЛАМА

Після отримання диплому скуштувала даблчизбургер. Бо весь рекорд думала про нього. На ранок пішла на роботу. Нема відчуття, що я якась особлива, унікальна. Просто щаслива!

Заплив, який тривав 24 години

У свою чергу рекордсмен серед чоловіків Андрій Савицький розповів, як минули для нього 24 години у воді.

- Я подумки наспівував пісеньки, періодично думав про те, скільки проплив і скільки ще треба, думав, аби не змерз, на березі моя команда підтримки, більше нічого не памʼятаю, бо думки були в моменті та одразу йшли далі.

РЕКЛАМА

Це — вихід за рамки нормального і доступного. Я перевершив свої можливості. Певно, я навіть зараз ще до кінця цього не зрозумів. Вірте в себе та в своїх людей.

Добові запливи — це ультраспорт, на який у світі наважуються одиниці. Загалом лише близько 200 людей на планеті коли-небудь пливли без зупинки 24 години. В Україні досі було восьмеро таких плавців: семеро у басейні та лише одна людина на відкритій воді. Crazy Challenge змінив цю статистику, додає організатор челенджа, тренер Олександр Дяченко.

- Ми з моїм партнером Сергієм Пасічником створили Crazy Challenge у першу чергу з метою популяризації та розвитку ультраплавання в України. Бо, коли немає таких змагань, то ніхто таке і не зробить, — каже він «ФАКТАМ». — Вже провели два заходи — один в басейні один на відкритій воді. На кожному із них встановили по 3 рекорди України. Наразі наша команда складається з 4 людей. 2 тренерів, котрі підготували більше 30 людей до ультразапливів, бізнес ментор і плавець, а також одна із учасниць обох запливів на 24 години, котра займається розбудовою бізнес-процесів, співпрацею з партнерами, медіа та комунікаційною командою.

Рекордсмени Crazy Challenge

Олександр зазначає — локацію для останнього старту довго обирати не довелося. Блакитне озеро — це найкраще місце з чистою водою біля Києва.

- Адже якість води дуже важливий фактор, коли тобі треба плити 24 години. Є люди, котрі пропливали і більше на відкритій воді за один раз, тому до світового рекорду нам ще далеко. Але можливо у майбутньому ми це виправимо. Ми лише на початку свого довгого шляху. Далі плануємо декілька заходів на більш класичні дистанції на відкритій воді та у басейні. Найближчий вже 6 вересня, де буде новий формат змагань в України — плавання на вибування і нічний заплив. А 31 січня відбудеться другий добовий заплив у басейні — основною фішкою, якого стане естафетне плавання.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що українка Катерина Садурська встановила на острові Домініка новий світовий рекорд у жіночому фрідайвінгу.

6

Читайте нас у Facebook