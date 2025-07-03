«Пишаюся цією тендітною та водночас сильною дитиною»: на Київщині 4-річна дівчинка встановила національний рекорд у плаванні на спині

4-річна Емілія Цзю з Білої Церкви встановила рекорд України: дівчинка пропливла на спині 1500 метрів. Дистанцію здолала без жодної зупинки за 58 хвилин і 15 секунд. Техніку плавання на спині їй відпрацьовували у школі плавання Dream Swim, що забезпечило рівний темп протягом усієї дистанції. Коли ж дівчинка вийшла з води, щоб отримати диплом, то приємно здивувала всіх присутніх. Адже єдине, чого вона попросила, — поплавати ще.

— Для школи плавання Dream Swim — це вже не перший рекорд. У травні цього року 7-річний Гордій Червінський з синдромом Дауна проплив 50 метрів вільним стилем самостійно й потрапив до Національного реєстру рекордів. І ось досягнення Емілії, — розповідає «ФАКТАМ» тренерка дівчинки Олександра. — Вона почала відвідувати нашу школу з трьох місяців, але займалась плаванням для малюків у іншої тренерки — Вікторії. Коли їй виповнилось три, її перевели до мене. Чесно кажучи, перші тренування були важкуваті, бо дитині було незручно через зміну тренерки. Тому працювала над тим, аби між нами панувала довіра. Все, на щастя, вдалося. Дівчинку водять на заняття батьки. Тато паралельно з нею ще й плаває, бо свого часу також займався цим видом спорту. Тому родина всіляко підтримує та мотивує доньку.

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— Ви відразу помітили здібності Емілії?

— Так. Вона обожнює воду. Почувається у ній розслабленою, комфортно. Ми вивчали різні стилі плавання, які добре їй вдавалися. Тому я зробила висновки, що у дівчинки велике майбутнє у плаванні.

На думку тренерки Емілії, у дівчинки велике майбутнє у плаванні

— Якими стилями плавання дівчинка володіє?

— Вона прекрасно плаває на спині, вільним стилем та нещодавно почали вивчати «дельфінчик». Останній характеризується одночасними хвилеподібними рухами тіла: плавець рухається у воді подібно до дельфіна. Вважається одним з найскладніших видів плавання — з точки зору як техніки, так і фізичної сили. Також Емілія брала участь у трьох змаганнях, показала чудові результати.

— Емілія встановила рекорд у плаванні на спині. Наскільки цей стиль складний?

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— Взагалі він вважається не важким, бо не потрібно пірнати, але не для дітей такого віку. Просто саме в цей період малеча боїться лягати на спинку на воді. Необхідно пройти чимало етапів, щоби розслабитись. Бо якщо дитина скута, відразу йде під воду. Дівчинка ж плаває на спині з таким задоволенням, наче маленька жвава гупі.

— Як виникла ідея встановити рекорд і як готувалися до нього?

— Надихнув успіх Гордійчика. Поспілкувалась з представниками Національного реєстру рекордів. Під час розмови вони повідомили, що у такому віці діти рідко мають досягнення у плаванні на спині. Й тут я згадала про свою талановиту ученицю Емілію. Розповіла її батькам, що є можливість встановити рекорд, вони погодились.

Вирішили перевірити, що у дитини вийде. Вона спочатку здолала 500 метрів, потім — тисячу. Зрозуміли, що можна ставити на довгу дистанцію — 1500 метрів. Під час тренувань ми відпрацьовували техніку, в Емілії гарно виходило. Займалися ми двічі на тиждень по 30 хвилин. Потім ще з татом вона плавала, тому цього було достатньо. Та й не хотілося її сильно навантажувати, щоби не відбити бажання.

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Рекорд встановили з першого разу! З кожними 100 метрами дистанції вона дедалі краще та краще пливла. Поруч вболівали батьки, яких хочу відзначити, бо це також їхня велика заслуга. Під час вручення сертифіката дівчинка спочатку розгубилася від такої уваги. Ми переживали, щоб їй не давила гумова шапочка, проте Емілія навіть знімати її не хотіла. Отримала диплом і заявила, що хоче знову плавати. Пишаюся цією тендітною та водночас сильною дитиною.

Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова зазначила, що Емілія займається не лише плаванням, а й художньою гімнастикою, катається на велосипеді та самокаті, а взимку — на лижах.

— Хочу наголосити, що всі рекорди в категорії «Діти» — це величезна заслуга батьків. Діти не стають рекордсменами самі по собі. Тато й мама Емілії — чудовий приклад здорової, спортивної сім’ї: дівчинка не їсть шкідливої їжі, змалечку привчена дотримуватися розкладу дня, не сидить годинами за гаджетами, цілорічно купається з татом у копанці, — додала Лана Вєтрова.

Маленька рекордсменка з батьками, тренеркою та керівнице.Національного реєстру рекордів України Ланою Вєтровою

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що школярка з України вперше встановила рекорд Гіннеса у пілонному спорті.

На фото у заголовку: Емілія Цзю та керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова

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