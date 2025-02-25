Тримався добу на згущеному молоці: киянин встановив рекорд України, безперервно плаваючи в басейні протягом 24 годин

Наприкінці минулого року українська спортсменка, триразова призерка чемпіонатів світу та дворазова чемпіонка Європи з синхронного плавання Катерина Садурська встановила на острові Домініка новий світовий рекорд у жіночому фрідайвінгу — вона виграла дисципліну CNF (занурення без ласт та додаткового обладнання), занурившись на 82 метри. А днями ще один «водний рекорд», вже всеукраїнського масштабу, встановив киянин Олександр Гома.

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«Людина-амфібія здійснила мега заплив у басейні тривалістю … 24 години!» — повідомила керівниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.

Плавець стартував 22 лютого о 07:24 ранку і фінішував 23 лютого 07:24, встановивши новий рекорд України, пропливши за добу вільним стилем у 25-метровому басейні дистанцію у 60 км 300 м.

«Під час цього водного марафону Олександр підтримував сили спортивним харчуванням, але більше хотілось не ізотонічних гелей, а звичайного згущеного молока. Його під час запливу він випив найбільше — майже 1,5 літри», — розповіла Лана Вєтрова.

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Рекордсмен після запливу зізнався, що йому морально допомагала група підтримки, а особливо ця підтримка відчувалася, коли хтось плив з Олександром Поруч.

«Психологічно найважче було уночі — спати не хотілось, але відчуття, що ти залишився один в басейні, навіювало смуток. Щоб його розвіяти, Олександр під час запливу повторював уроки англійської, яку вивчає на курсах іноземних мов», — додала Вєтрова та наголосила, що рекорд «Найтриваліший одиночний добовий заплив у басейні» увійшов до Національного Реєстру Рекордів як один із фундаментальних у даній категорії.

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Нагадаємо, що минулого літа на Одещині вихованці школи танцю та циркового мистецтва Подольска встановили аж вісім рекордів, які будуть вписані у світову Книгу рекордів Гіннеса. Найменшій учасниці було лише п'ять років, а старшій — 14.

Фото зі сторінки Лани Вєтрової

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