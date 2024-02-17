Українець Бухов сенсаційно став чемпіоном світу з плавання: відео «золотого» запливу

Український плавець Владислав Бухов сенсаційно завоював золоту медаль у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Досі (Катар). Раніше українець Михайло Романчук став чемпіоном Європи з плавання.

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У фінальному запливі 21-річний уродженець Донецька, який напередодні встановив рекорд України (21,38 сек.), показав найкращий результат (21,44 сек.) і лише на одну соту секунди випередив фаворита змагань, чемпіона світу австралійця Кемерона Макевоя та на дев'ять сотих — володаря «бронзи» британця Бенджаміна Прауда. Молодець!

Зазначимо, що Бухов першим з українців виграв золоту медаль чемпіонату світу на дистанції 50 метрів вільним стилем. А загалом наші плавці вже дев'ять разів ставали чемпіонами світу з плавання (п'ять разів — Яна Клочкова, двічі — Олег Лісогор та по разу Данис Силантьєв і Владислав Бухов). Останнім на найвищий щабель п'єдесталу пошани у 2007 році підіймався Лісогор.

Додамо, що дворазовий призер Олімпійських ігор Михайло Романчук у неділю, 18 лютого, виступить у Досі в фінальному запливі на 1500 метрів (у півфіналі рівнянин показав четвертий результат).



Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Каміла Конотоп стала триразовою абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики.

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