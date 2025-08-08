«Останні найважчі кількасот метрів донька навіть пришвидшилась»: 5-річна львів’янка стала наймолодшою дитиною, яка підкорила Говерлу

5-річна Регіна Абрамова підкорила найвищу вершину України. Дівчинка подолала весь маршрут без сторонньої допомоги. Вона пройшла шлях на висоту 2061 метр за 2 години і 29 хвилин. Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на Київщині 4-річна дівчинка встановила національний рекорд у плаванні на спині.

- Це другий рекорд донечки. У квітні 2025 року вона отримала диплом рекордсменки у номінації «Найтриваліший час утримання тіла дитиною у позиції прямий перевернутий вис на кільцях» з результатом 5 хвилин 52 секунди, — розповідає «ФАКТАМ» мама дівчинки Дарія Абрамова. — Вона із чотирьох років є вихованкою Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1 у Львові, активно займається гімнастикою. Випадково пішли туди, шукали щось близько коло дому. І за короткий час тренер побачила її успіхи. Дитина має щодня по 2 тренування із навантаженням 6−7 годин. Як доросла спортсменка! Але такий план підібраний для неї, враховуючи її сили та бажання, тому Регіні комфортно. Крім того, вона бере участь у бігових змаганнях і вже має понад 20 стартів у різних вікових категоріях. Пишаюся наполегливістю та силою духу своєї дитини. Будь-яке завдання, яке їй поставив тренер, вона поки не зробить, не вийде із залу. Регіна готується по третьому дорослому розряду нині, зазвичай його мають на три роки старші діти.

5-річна Регіна Абрамова підкорила найвищу вершину України

— Як виникла ідея підкорити гори?

- Десь через кілька тижнів, як зафіксували досягнення Регіни, я запропонувала їй мандрівку у Карпати, аби піднятись на вершину Говерлу. Донька відразу погодилась, хоча я пояснила, що це доволі складно. Але Регіна й слухати не хотіла. Подала заявку до Національного реєстру рекордів України. Там повідомили, що вона схвалена. З’ясувала, що діти були на Говерлі, але їх туди несли дорослі. Наприклад, мама брала із собою чотиримісячне маля. Ще була 7-річна дівчинка, яка ходила на вершину у похід з військовими. Щоби самостійно дитина піднялась, такого не було. Можна було й раніше це все зробити, але я щось переживала. Регіна настільки то все серйозно сприйняла, що почала додатково займатись зі своєю тренеркою Оксаною Хандогою. Вони додали вправи на м’язи ніг і витривалість, стрибки. Останні два тижні займались суто ними.

— Як встановлювали сам рекорд, чи були якісь труднощі?

— З погодою пощастило, бо ми переживали, що буде некомфортно. Взяли із собою смаколики, теплі речі, плащі. Окрім Регіни, на Говерлу йшла я з мамою, наша тренерка і гід. Було цікаво, коли ми піднялись через ліс і звідти вже добре видно сам підйом на гору. Донечка глянула наверх, оченята демонстрували страх, бо люди наверху здавались такими маленькими. І тут дитина каже: «Мамо, як же я туди підіймусь?» Але досить швидко вона зібралась й пішла вперед! Вона піднялася за 2 години і 29 хвилин разом з гідом. Навіть на вершині чекала, поки ми з мамою і тренеркою дійдемо до них. Я була вражена, коли був останній відрізок на підйомі. Це кількасот метрів, і вони дуже важкі — їх називають Малою Говерляною. То на них дочка пришвидшила темп. Просто вибігла на ту Говерлу. Думаю, що допомогла фізична підготовка. Весь маршрут фіксували на камеру, щоби було видно, що вона йде без сторонньої допомоги. Наперед нам дали диплом, якщо донька зможе підкорити Говерлу. І вже на вершині його розпакували та вручили. Регіна дуже щаслива.

Просто на вершині Регіні вручили диплом

— За 2 години і 29 хвилин піднятись на 2061 метр — це неймовірно для дитини. Та навіть і для дорослого.

- Так. Теж саме сказав гід, що ходить у гори кілька років, має досвід. І це вперше така маленька дитина у нього і ще й так швидко. Дорослі рідко так можуть. Ба більше, Регіна зовсім не втомилась. Після рекорду ми продовжили відпочинок у Карпатах, і вона знову підкорювала гори. Був крутий схил на 200 метрів, то здолала його за 20 хвилин. Скоро додому — знову тренування.

— А який режим у дитини?

- Сповідуємо здоровий спосіб життя. Коли був карантин, ми з чоловіком тренувались вдома. То донечка замість іграшок бавилась гантельками. У 3 рочки спробувала перший забіг на 100 та 200 метрів. І вона здобула свою першу медаль. Останній раз бігла марафон відстанню кілометр, то навіть просили дозвіл у організаторів, бо були обмеження у віці, хоча за витривалістю Регіна сильніша багатьох. Так само буває і на змаганнях з гімнастики.

Це другий рекорд дівчинки. У квітні 2025 року вона вже отримала диплом рекордсменки

— В кого вдалась донечка своєю силою волі та успіхами у спорті?

- Навіть не знаю. Ми самі з чоловіком дивуємось, Регіна у нас така непередбачувана. Й мудра не по рокам. Старша донька у нас музикою займається. 1 вересня Регіні буде шість років, йдемо до першого класу. Сподіваюсь, все будемо встигати.

— Вже задумувались над третім рекордом?

— Ми не проти. Але зазвичай ідеї приходять спонтанно. То, певно, так і буде цього разу.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що 11-річна гімнастка Софія Тепла з міста Подільськ Одеської області встановила в Італії світовий рекорд та потрапила до Книги рекордів Гіннесса.

На фото у заголовку 5-річна Регіна Абрамова на вершині Говерли

