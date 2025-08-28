- 15:51 «Під ранок відчула холод, біль у плечах. Довелося пити знеболююче»: під Києвом найкращі плавці країни встановили унікальний рекорд
Українські безпілотники вдарили по двох НПЗ у росії (фото, відео)
Росію знову атакували дрони. Як повідомили в міноборони країни-агресорки, минулої ночі ППО ворога перехопило і знищило 102 безпілотні літальні апарати літакового типу.
Як повідомляє Telegram-канал SHOT, було атаковано місто Петров Вал у Волгоградській області. Місцеві жителі повідомляють про пожежу в одному із районів.
Як розповіли очевидці, гучний вибух було чутно на початку третьої ночі, до цього у різних населених пунктах Камишинського району чули звуки пролëту БПЛА. Після цього в районі місцевої залізниці станції почалося займання. Деякі потяги були затримані чи скасовані. Аеропорт Волгограда був закритий на виліт та приліт.
Пожежа після серії вибухів розпочалася також у селищі Афіпський Краснодарського краю. Місцеві розповіли, що прокинулися від гучних звуків близько 3 години ночі, загалом було чути 6−8 потужних вибухів. Після цього в районі одного з місцевих підприємств розпочалося спалах. Наразі офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає. На прийом та виліт повітряних суден було закрито аеропорт Сочі.
В Афіпському через падіння уламків БПЛА спалахнула одна з установок нафтопереробного заводу.
Також про вибухи повідомляли жителі Самари та області. Усього було чути понад 10 потужних вибухів. Попередньо метою атаки БПЛА стало одне з підприємств на околиці міста, зараз там видно дим і заграву від пожежі. У місцевому аеропорту було запроваджено план «Килим».
Як повідомляє militarnyi.com, українські безпілотники рано вранці в четвер, 28 серпня, вдарили по Куйбишевському нафтопереробному заводі в російській Самарі.
Також воїни 14-го полку Сил безпілотних систем спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони вразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї росії. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадьяр») у Telegram.
Як писали «ФАКТИ», Україна посилює атаки на російську енергетику. Експерти розповіли, як це працює та до чого призводить.104
