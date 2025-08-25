Україна посилює атаки на російську енергетику: ЗМІ про наслідки того, як це працює

Україна зосереджує атаки безпілотників на нафтопереробні заводи, насосні станції та паливовози, намагаючись завдати шкоди російській військовій машині, а також порушити повсякденне життя в росії. Влітку спостерігається піковий попит на бензин серед російських водіїв та фермерів. Згідно з даними CNN, лише у серпні українські безпілотники завдали ударів щонайменше по десяти ключових російських енергетичних об'єктах, пише CNN.

Останній випадок був зафіксований на комплексі поблизу Санкт-Петербурга, що спричинило велику пожежу. Губернатор регіону Олександр Дрозденко заявив, що паливні резервуари в порту не постраждали. Стратегія, схоже, працює. За даними української розвідки, на нафтопереробні заводи, що зазнали ударів, щорічно переробляється понад 44 мільйони тонн продукції — понад 10% потужностей росії.

Серед цілей — гігантський нафтопереробний завод «Лукойл» у Волгограді, найбільший на півдні росії. Завод був атакований рано вранці 14 серпня. Великий нафтопереробний завод у Саратові, також на півдні росії, був атакований раніше цього місяця. А у суботу пожежі продовжувалися на іншому нафтопереробному заводі — у Ростовській області — більш ніж через два дні після того, як він був обстріляний.

Про дефіцит бензину повідомляють у кількох російських регіонах та в анексованому Криму. Призначений рф губернатор Сергій Аксьонов пояснював дефіцит бензину «логістичними проблемами» та заявив, що уряд «вживає всіх можливих заходів для закупівлі необхідних обсягів палива та стабілізації цін».

Активіст проукраїнської групи в Криму «Жовта стрічка» написав у Telegram, що найпопулярніший вид бензину зник, і «розуміння того, що це результат гарної роботи дронів над російською економікою, не дозволяє мені сумувати».

Незважаючи на державні субсидії, російські споживачі платять більше на заправках. Оптові ціни на бензин на біржі Санкт-Петербурзької біржі зросли майже на 10% лише цього місяця та приблизно на 50% з початку року.

Українські військові та розвідувальні служби розробили методи ведення війни на великій відстані з використанням безпілотників, ракет та диверсій. Цього місяця військові заявили, що атаки на великій відстані цього року завдали збитків на суму 74 мільярди доларів, причому майже 40% ударів було завдано на відстані щонайменше 500 кілометрів усередині росії.

У опублікованому звіті Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російські компанії терміново закуповують нафту в білорусі для вирішення внутрішнього дефіциту. Державний нафтопереробний завод у білорусі, «белнафтохім», стверджує, що за останній тиждень «інтерес до білоруських нафтопродуктів на російському ринку різко зріс».

Україна також намагається перешкодити російському експорту нафти. Минулого тижня її безпілотники вразили трубопровід «Дружба», який постачає російську нафту до Угорщини та Словаччини.

Для України, яка перебуває під тиском на передовій, атаки на життєво важливу енергетичну галузь росії є способом протистояти наративу москви про те, що її перемога зрештою неминуча.

Тим часом аналітики не очікують, що тисячі російських заправних станцій вичерпаються, але вважають, що перебої посилять і без того високу інфляцію та, ймовірно, означатимуть продовження заборони на експорт бензину на осінь, оскільки кремль намагається знизити ціни та забезпечити постачання.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Україна продовжуватиме атаки БпЛА по росії, доки не буде укладено мирну угоду.

