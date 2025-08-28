Друзі принца Вільяма та Кейт Міддлтон придумали образливе прізвисько бренду Меган Маркл

Поки дружина принца Гаррі Меган Маркл жаліється на своє «нещасливе життя» у королівському палаці, друзі принца Вільяма та Кейт Міддлтон вирішили нанести їй «зустрічний» удар.

Вони почали активно використовувати критику бренду з боку маркетологів, пишуть ЗМІ.

Так, ще в липні відомі брендові експерти Філіп Міллар та Каміль Мур не стали підбирати слів під час обговорення бренду Меган у своєму подкасті «The Art of the Brand». На їхню думку, герцогиня лише використовує славу, здобуту завдяки серіалу «Форс-мажори» та статусу дружини принца Гаррі, без належних зусиль і щирого залучення до створення продукції.

За словами Міллара, брендом керують «некомпетентні люди», а сама Меган «намагається вводити людей в оману». Ще гостріше висловилася Каміль Мур, яка заявила, що Маркл взагалі не має жодного стосунку до процесу створення продуктів, а лише користується безкоштовним піаром.

Також знавців обурило, що під брендом, який раніше використовувався королівською родиною, зараз продаються варення, вино та чайні суміші, що, на думку критиків, свідчить скоріше про «наївність покупців», ніж про реальну цінність товару.

В чому ж була критика? Як відомо, бренд Меган має назву «As Ever» — «Як завжди». Але друзі Вільяма та Кейт почали активно його «As If» «Начебто так» (при бажанні цю фразу можна перекласти як «так-сяк»).

За даними джерел, оточення принца Уельського розкритикувало проєкт за те, що продукти під брендом «виглядають дешево та поспішно», хоча апелюють до звичної багатьом британцям назви.

А один з інсайдерів сказав: «Це викликало чимало сміху в групі. Повідомлення у WhatsApp обмінюються один з одним. Все дуже бюджетно та поспіхом. Соромно, насправді».

Крім того, вся продукція продається по явно завищеним цінам: баночка меду, наприклад, коштує 20 фунтів, три пляшки каліфорнійського рожевого вина — за 66 фунтів, до того асортиментна лінійка місяцями не оновлюється, що недопустимо для бренду, який хоче стати популярним.

Раніше «ФАКТИ» писали, що принц Гаррі і Меган Маркл кілька років не можуть вирішити проблему з реєстрацією назви свого благодійного фонду Archewell.

