«Здається, ворог цілив у наш потяг, і після кожного вибуху ми видихали — ми ще цілі»: очевидиця масованої атаки на Козятин

Вночі 28 серпня окупанти завдали завдав масованого удару по Козятину на Вінниччині. В результаті у місті є прильоти, проблеми з електроенергією, пошкоджені будівлі, залізничні колії. Багатьох російська атака застала просто у потягах. Наталія Пахайчук, редакторка із Луцька, розповіла про пережите цієї страшної ночі.

«Світанок в Козятині, який точно запамʼятаю. Мабуть, багатьом знайомий страх потрапити під російську атаку в потязі. В мене теж він був, і ось цей день (тобто ніч) настав. Вибух кілька хвилин по першій ночі. Де я? Ага, в потязі на Одесу. Намагаюся відкрити додаток, щоб розібратися, де його зупинка. В той час щось вибухає знову поруч. Ну як щось — «шахед».

Тулюся в коридорі поміж вікнами, присідаю на підлогу, шукаю, де притулися ближче до тамбуру.

«Шахеди» один за одним прилітають навколо потяга. Виявляється вони не просто гудуть, як мопед, перед ударом вони зависають у повітрі, роблять дир-дир-дир, як справжній мопед набирають газу, і далі, ніби розганяючись, лупить у свою ціль. Відчуття, ніби ціль — це наш потяг, але після кожного вибуху видих — цілі. Так триває годину, потім другу. 24-й (?) «шахед» падає на колію. Це відбувається на очах хлопців з нашого останнього вагона, які вийшли надвір. Стає зрозуміло, що ми «приїхали».

За словами Наталі, ці 2,5 години шахедної атаки на Козятин ріднили випадкових пасажирів.

Провідниця — залізобетонна дівчина, яка не допускала паніки, бо вона возить військових.

«Та й паніку розпускає тільки одна російськомовна бабуся, причитаючи про «братскій народ».

Хтось хропе. Так голосно, що іноді здається, то знову «шахед». Болить коліно і дико хочеться їсти. В робочому чаті радять знайти щось солодке. Робочий чат звісно не спить: там завжди хтось чатує, завжди хтось є в епіцентрі, завжди хтось скаже, що робити, коли у тебе ступор чи паніка.

Але в тому ж телеграмі «Укрзалізниці» дізнаємося, що Козятин-1 знеструмлений, то наш поїзд буде тягнути тепловоз. Читаємо новини з Києва, але поки в нас стихло, лягаємо спати, бо хто зна.

Поспали. Знову тривога. Ракети на Київ і знову… Козятин! В грудях просто пече. Кілька хвилин і твої молитви почуті. Сьогодні пронесло. Чекаємо тепловоза. У Козятині світанок".

Вже вранці в «Укрзалізниці» повідомили, що залізничники оперативно відновили інфраструктуру пошкодженого вузла у Козятині.

«Тож всі поїзди, що прямуватимуть до Вінниці, Тернополя, Хмельницького, Львова та Одеси будуть прямувати через Козятин без обʼїзду раніше пошкодженої ділянки. На одній з ділянок регіону поїзди прямуватимуть під резервними тепловозами, оскільки відновлення інфраструктури ще триває», — повідомили у пресслужбі.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що поки росія знищує житлові будинки, українські безпілотники вдарили по двох НПЗ ворога.

