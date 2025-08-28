Перестаньте мені писати: допис Холостячки спровокував скандал у мережі

Переможниця 13-го сезону романтичного реаліті «Холостяк» Інна Бєлєнь, яка змінила образ, вразила новиною. Дівчину запросили знятися у популярному детективному серіалі, де вона виступить у ролі камео. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі повідомила Інна, додавши світлини зі зйомок. На фото вона, поранена, зі звʼязаними руками опирається бандитам.

«У нових серіях детективу на глядачів чекає сюрприз — переможниця „Холостяк-13“ Інна Бєлєнь приєдналася до команди серіалу, — написали під фото. — Такою учасницю культового серіалу СТБ, блогерку Інну Бєлєнь ви ще не бачили! Хоч і зіграла вона… саму себе…»

Інна Бєлєнь, за сценарієм, потрапляє в лапи до бандитів

Підписники Бєлєнь відразу зреагували на новину, згадавши проєкт «Холостяк» та його головного героя — Сашка «Терена».

«Я думав зйомки нової частини „Холостяка“ з „Тереном“)» — додали у коментарях.

«Супер, — написали у відповідь. - Це круто, коли мрії здійснюються».

«Нічого погано не можу сказати, але я думала що „зірка“ — це трішки про інших людей», — задумалися у мережі.

«Фанати Інни, перестаньте мені писати, — попросила одна з коментаторок, яка зауважила, що саме „Холостяк“ зробив дівчину популярною. - Цим ви себе тільки показуєте з такого боку. Мені самій Інна подобалася на „Холостяку“ і поважаю її як волонтера. Я констатувала факт, що саме після шоу прийшла популярність, і це правда. І про Вас була вищої думки, ніж позначати мене, щоб ваші фани в коментарях в рази гірше і образливіше писали мені».

Раніше Інна Бєлєнь вперше показала свого коханого.

