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Відроджена: переможниця «Холостяка» вразила зміною образу
Переможниця тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк», волонтерка Інна Бєлєнь, яка розкрила свого коханого, вразила мережу. Відомо, що місяць тому дівчина зробила мамопластику і, нарешті, показала, як виглядає зараз. На своїй сторінці у соціальній мережі Інна виклала світлини топлес зі словами, що вона відчуває себе відродженою.
«Відроджена», — зробила підпис під серією фото Інна.
Підписники у коментарях засипали дівчину компліментами, не стримуючись у епітетах. Також додали, що зараз Інна виглядає набагато краще завдяки коханому. Нагадаємо, роман між Бєлєнь та Холостяком «Тереном» після проєкту не склався.
«Вогонь, яка ніжна і чарівна», — написали у коментарях.
«Коли жінка потрапляє до рук гарного чоловіка, вона з ним одразу починає квітнути, — зауважили підписники. — Щастя вам».
«Дуже пасує такий відтінок волосся», — підмітили зміни.
Нагадаємо, новим Холостяком став популярний актор Тарас Цимбалюк.436
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