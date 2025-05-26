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Це смішно: переможниця «Холостяка-13» показала свого коханого

14:54 26 травня 2025
Інна Білень із новим коханим

Переможниця тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» Інна Бєлєнь, яка назвала причину розриву з «Тереном», повідомила про зміни у особистому житті. Нагадаємо, пара Інни та Олександра припинила стосунки невдовзі після фіналу проєкту. Нещодавно Холостяк розказав про те, що насправді романтичних відносин між ними і не було.

На своїй сторінці у соціальній мережі Інна виклала фото та відео на яких вона в обіймах чоловіка. Бєлєнь не показала його обличчя, але додала, що знає хлопця вже давно.

«Коли я вже подумала, що все — не хочу більше стосунків, не хочу доводити, боротись, обпікатись… Ти зʼявився, — зізналася дівчина. — Точніше — ти був завжди. Просто я не бачила. Один із тих, кого я знаю все життя. Але тільки зараз сталося щось по-справжньому особливе. Ти не голосно, без пафосу, просто став моєю опорою. Ти прийшов не рятувати — ти просто був і лишаєшся. І з тобою спокійно. Без гойдалок. Без питань. Так, як я навіть боялась мріяти».

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Нагадаємо, до участі у проєкті «Холостяк» волонтерка з Харкова Інна Бєлєнь вже була одружена — її колишній чоловік живе у Німеччині.

Підписники відреагували на зізнання Інни, побажали щастя, але були й ті, хто вважав це черговим піар-ходом. Бєлєнь різко відреагувала на звинувачення.

«Дуже смішно виставляти це в день виходу інтервʼю „Терена“, — написали, натякаючи на зізнання Холостяка. — Якось по-дитячому».

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«Він все життя буде по інтервʼю ходити, — відповіла Інна. — Мусолити тему після пів року — це смішно».

Дівчина додала, що вона відмовилася від всіх інтервʼю про участь у проєкті «Холостяк», бо вважає це «перегорнутою сторінкою».

«Ви заслуговуєте на кохання, хто б що там не говорив», — відреагували на новину.

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Раніше популярна модель подала заявку на чотирнадцятий сезон проєкту «Холостяк».

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