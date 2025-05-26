- 18:34 До осені росія повністю вичерпає запаси радянської бронетехніки: аналітики про літній наступ окупантів
- 18:12 Урожай забезпечить Місяць: календар городника на червень-2025
- 17:48 Час змін та ініціатив: п'яти знакам зодіаку Удача посміхнеться в останній тиждень травня
- 17:23 «Обидва плакали»: Меган Маркл емоційно розповіла про те, що пережила
- 16:55 Коли хочеться вити: популярний музикант звернувся до українців
- 16:32 Європа дуже боїться, що Трамп залишить її сам на сам із путіним, — ЗМІ
- 16:07 Травневе підживлення моркви: чому вона потрібна саме наприкінці місяця
- 15:59 «Тауруси» вже на підході? Союзники дали Україні «добро» на використання далекобійної зброї
- 15:41 Курячі стегенця на овочевій подушці: просто і неймовірно смачно
- 15:24 рф досягла кульмінації на фронті, літній наступ буде останнім шансом — ЗМІ
- 14:54 Це смішно: переможниця «Холостяка-13» показала свого коханого
- 14:23 Не найгірший варіант: що зробить Європа, якщо Трамп остаточно відвернеться від України
Це смішно: переможниця «Холостяка-13» показала свого коханого
Переможниця тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» Інна Бєлєнь, яка назвала причину розриву з «Тереном», повідомила про зміни у особистому житті. Нагадаємо, пара Інни та Олександра припинила стосунки невдовзі після фіналу проєкту. Нещодавно Холостяк розказав про те, що насправді романтичних відносин між ними і не було.
На своїй сторінці у соціальній мережі Інна виклала фото та відео на яких вона в обіймах чоловіка. Бєлєнь не показала його обличчя, але додала, що знає хлопця вже давно.
«Коли я вже подумала, що все — не хочу більше стосунків, не хочу доводити, боротись, обпікатись… Ти зʼявився, — зізналася дівчина. — Точніше — ти був завжди. Просто я не бачила. Один із тих, кого я знаю все життя. Але тільки зараз сталося щось по-справжньому особливе. Ти не голосно, без пафосу, просто став моєю опорою. Ти прийшов не рятувати — ти просто був і лишаєшся. І з тобою спокійно. Без гойдалок. Без питань. Так, як я навіть боялась мріяти».
Нагадаємо, до участі у проєкті «Холостяк» волонтерка з Харкова Інна Бєлєнь вже була одружена — її колишній чоловік живе у Німеччині.
Підписники відреагували на зізнання Інни, побажали щастя, але були й ті, хто вважав це черговим піар-ходом. Бєлєнь різко відреагувала на звинувачення.
«Дуже смішно виставляти це в день виходу інтервʼю „Терена“, — написали, натякаючи на зізнання Холостяка. — Якось по-дитячому».
«Він все життя буде по інтервʼю ходити, — відповіла Інна. — Мусолити тему після пів року — це смішно».
Дівчина додала, що вона відмовилася від всіх інтервʼю про участь у проєкті «Холостяк», бо вважає це «перегорнутою сторінкою».
«Ви заслуговуєте на кохання, хто б що там не говорив», — відреагували на новину.
Раніше популярна модель подала заявку на чотирнадцятий сезон проєкту «Холостяк».249
Читайте нас у Facebook
Овни отримають вигідну пропозицію, а у Близнюків попереду несподіваний поворот: фінансовий гороскоп на тиждень 26 травня — 1 червня
Левам — «Королева Пентаклів», Терезам — «Колісниця», а Стрільцям — «Сонце»: Таро-прогноз та поради карт на 26 травня