Одесса в огне: пожары вспыхнули в городе после массированой атаки ударных дронов (фото, видео)

В ночь на 22 апреля российские «Шахеды» снова атаковали Одессу.

По информации руководителя Одесской областной администрации Олега Кипера, в городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебные заведения, транспортные средства.

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На нескольких локациях возникли пожары. На данный момент известно о троих пострадавших.

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Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, российские ударные дроны попали в жилую застройку в густонаселенном районе областного центра.

Ударные дроны попали по жилой застройке Одессы. Фото со страницы Геннадия Труханова

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«На месте пожар работают оперативные и коммунальные службы. Многие квартиры повреждены. Жители приходят в себя от шока. Утром будет развернут оперативный штаб районной администрации, где предоставят консультацию, как подать документы на материальную помощь на восстановление окон и дверей, а также получить компенсацию из государственного бюджета по программе єВідновлення», — отметил городской голова Одессы.

В Одессе во время атаки с воздуха повреждены квартиры многих одесситов. Фото со страницы Геннадия Труханова

А в горсовете добавили, что в трех школах города выбито в общей сложности более 90 окон. Два учебных заведения 22 апреля будут работать в дистанционном режиме.

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Во время атаки "Шахедов" повреждены три одесские школы. Фото горсовета

Две одесские школы 22 апреля будут работать дистанционно из-за атаки на город "Шахедами". Фото горсовета

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко отмечал, что город атаковали порядка около 30 дронов-камикадзе, назвав этот налет одним из самых массовых: «Суммарно около 30 дронов. Это даже больше, чем было в ночь на 20 марта. Тактика та же — заход с моря на высотах в пределах 2000 метров, только большее количество. Суммарно, это сравнимо с ковровой бомбардировкой».

А накануне противник бил по Черниговщине — в городе Семеновка Новгород-Северского района повреждены объекты гражданской инфраструктуры, возник пожар.

В ГСЧС отмечали, что ликвидация пожара осложнялась угрозой повторного обстрела. Несмотря на сложные условия, пожар удалось потушить.

Также спасатели ликвидировали последствия вражеских обстрелов в Харьковской области — противник нанес удары по жилому сектору села Рубежное Чугуевского района.

Российские военные обстреляли Чугуевский район Харьковщины. Фото ГСЧС

К счастью, обошлось без жертв. Повреждены и разрушены частные домовладения — горели 7 жилых домов, 15 хозяйственных сооружений и сухостой на площади 3 га.

Спасатели тушили пожары в жилом секторе села Рубежное. Фото ГСЧС

На Днепропетровщине накануне пострадали два жителя Никопольщины — 66-летний мужчина и 63-летняя женщина.

«Повреждены инфраструктура, фермерское хозяйство, 7 частных домов, 2 хозяйственные сооружения, детская спортплощадка, газопроводы и линия электропередач», — сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак и рассказал о несчастном случае в Никополе, где 62-летняя женщина наступила на вражескую мину. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Была повреждена и частная застройка на Сумщине — в ночь на 22 апреля россияне ударили управляемыми авиабомбами по Белополью. В полиции Сумщины сообщили, что пострадал один человек. Повреждены по меньшей мере три частных жилых дома.

Напомним, что в марте рашисты активно атаковали Одесщину, прежде всего, критическую инфраструктуру региона — многие жители области и областной центр оставались определенное время без электричества.

Генерал армии США и бывший командующий войсками НАТО в Европе (1997 — 2000 гг) Уэсли Кларк отмечал, что россияне не отказались от намерений захватить Одессу, что с их точки зрения будет означать фактическую победу в войне против Украины.

Фото ГСЧС

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