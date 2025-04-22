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Украина

Свидетельствует о больших потерях артсистем: эксперт о проблемах у российской армии

19:39 22 апреля 2025
РСЗО из КНДР

рф вынуждена обращаться за помощью к КНДР из-за потерь в артиллерии, в частности РСЗО, а также из-за нехватки собственных боеприпасов. Об этом заявил Валерий Рябых, военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express.

«Получение оккупантами реактивных систем залпового огня от КНДР — свидетельство того, что рф длительное время не может обходиться без поставок оружия извне. Такая военная помощь осуществляется через Северную Корею, однако можно предполагать, что не только оружия из КНДР», — отметил эксперт.

По словам эксперта, РСЗО M1991 большого калибра 240 мм имеет 22 направляющих. Это аналог РСЗО советского происхождения «Ураган».

«Появление этого оружия у рф может свидетельствовать о больших потерях в артиллерии противника. Также это еще говорит о том, что на те артсистемы и РСЗО, которые есть у врага, он не успевает изготавливать боеприпасы 220-миллиметрового калибра», — резюмировал Валерий Рябых.

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Ранее «ФАКТЫ» публиковали заявление Владимира Зеленского о том, что Китай поставляет рф артиллерию.

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