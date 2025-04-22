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Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье, есть жертвы (фото, видео)

12:50 22 апреля 2025
Россияне ударили КАБами по Запорожью. Фото ГСЧС

Российские военные, которые в ночь на вторник запустили по Украине 54 ударных БпЛА, днем 22 апреля ударили управляемыми авиабомбами по Запорожью и области.

Руководитель ОВА Иван Федоров в полдень сообщал об угрозе ударов по областному центру и области, а затем и о пожаре в одном из районов Запорожья. Выяснилось, что в городе повреждена многоэтажка.

Сначала сообщалось о двух пострадавших, которых госпитализировали. В ОВА уточнили, что в больницу попали 14-летний парень в тяжелом состоянии и 4-летний мальчик в состоянии средней тяжести. А впоследствии - и о погибшей. 69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли.

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Позже в Запорожской ОВА сообщили, что количество пострадавших увеличилось до 15…

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А во время авиаудара россиян по Купянску в Харьковской области были ранены четыре человека. Враг применил четыре управляемые авиационные бомбы — в городе повреждены или разрушены 55 частных домов.

 

В ГСЧС уточнили, что в городе пожары возникли на трех локациях — горели хозяйственные постройки. Разрушены 14 частных домов и несколько дворовых застроек.

Напомним, что в ночь на 22 апреля под массированным ударом дронов-камикадзе находилась Одесса — россияне запустили по областному центру около трех десятков «Шахедов».

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Фото ГСЧС

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