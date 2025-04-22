Дроны врага атаковали ночью Киевскую область: фото последствий
В ночь на 22 апреля 2025 года россияне атаковали Украину, в частности, Одесщину, «Шахедами», использовав 54 ударных БпЛА, которые были запущены из Миллерово, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска (рф), Чауды (Крым).
По данным командования Воздушными силами ВСУ, в настоящее время подтверждено сбивание 38 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 16 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадала не только Одесщина, но и Киевщина.
По данным Киевской ОВА, пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
«В Бучанском районе в результате вражеской атаки повреждены шесть частных домов, четыре автомобиля, три хозяйственных здания и три гаражных помещения. Также произошло возгорание на строительной площадке. Пожар ликвидирован. Повреждены помещения загородного комплекса», — говорится в сообщении.
Повреждения получила и гражданская застройка на Харьковщине — противник атаковал Изюмский район. По данным ГСЧС, горели 4 частных дома, хозяйственные постройки и гараж. Еще повреждены 11 домов и 3 магазина.
Ранения получили 48-летняя женщина и 55-летний мужчина — жители села Гороховатка.
Вместе с тем, Воздушные силы ВСУ предупреждают, что с 8.00 началась новая волна российской атаки — группы ударных БпЛА заходят с севера через Сумскую область.
Напомним, что россияне не прекращали атаковавшую Украину даже в объявленное путиным «пасхальное перемирие».
Фото Киевской ОВА30
Читайте нас в Facebook