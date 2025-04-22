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Украина

Дроны врага атаковали ночью Киевскую область: фото последствий

10:19 22 апреля 2025
В Киевской области во время атаки ударных БпЛА повреждены частные дома. Фото ОВА

В ночь на 22 апреля 2025 года россияне атаковали Украину, в частности, Одесщину, «Шахедами», использовав 54 ударных БпЛА, которые были запущены из Миллерово, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска (рф), Чауды (Крым).

По данным командования Воздушными силами ВСУ, в настоящее время подтверждено сбивание 38 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 16 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадала не только Одесщина, но и Киевщина.

По данным Киевской ОВА, пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

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В Киевской области повреждены частные дома. Фото ОВА

«В Бучанском районе в результате вражеской атаки повреждены шесть частных домов, четыре автомобиля, три хозяйственных здания и три гаражных помещения. Также произошло возгорание на строительной площадке. Пожар ликвидирован. Повреждены помещения загородного комплекса», — говорится в сообщении.

Гражданская инфраструктура пострадала в Бучанском районе. Фото ОВА

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Люди не пострадали во время атаки "Шахедов" в Киевской области. Фото ОВА

Повреждения получила и гражданская застройка на Харьковщине — противник атаковал Изюмский район. По данным ГСЧС, горели 4 частных дома, хозяйственные постройки и гараж. Еще повреждены 11 домов и 3 магазина.

Ранения получили 48-летняя женщина и 55-летний мужчина — жители села Гороховатка.

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Вместе с тем, Воздушные силы ВСУ предупреждают, что с 8.00 началась новая волна российской атаки — группы ударных БпЛА заходят с севера через Сумскую область.

Напомним, что россияне не прекращали атаковавшую Украину даже в объявленное путиным «пасхальное перемирие».

Фото Киевской ОВА

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