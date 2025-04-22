Полив растений водой после мытья фруктов и овощей: стоит ли это делать

Хотя на первый взгляд это кажется вполне обычным, вода после промывки овощей и фруктов может содержать немало полезных веществ. Если продукция была свежей и неопрысканной, вода может содержать небольшие количества природных микроэлементов, которые легко обогатят растительный субстрат. Такая вода — хотя она не заменяет подкормку - может поддерживать растения в их ежедневном росте, пишет zielonyogrodek.

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Однако стоит помнить, что не вся кухонная вода пригодна для повторного использования. Если мы ополаскиваем фрукты уксусом, а овощи кладем в миску с содой или жидкостью для мытья посуды — то поливать их такой водой может быть рискованно. Категорически не рекомендуется использовать воду после мытья посуды — она содержит остатки жира и моющих средств, которые могут нанести вред как растениям, так и почвенным микроорганизмам. Обычно растения хорошо реагируют на полив кухонной водой, если она не слишком грязная или холодная. Вода после промывки овощей и фруктов отлично подходит для полива балконных и комнатных растений, овощей на огороде, декоративных кустов.

Избегайте полива кактусов и суккулентов, которые не переносят избытка влаги, и совсем молодых саженцев — они нежные и чувствительные к изменению состава воды.

Если вы хотите использовать воду от овощей или фруктов, то лучше всего это делать сразу. Хранить ее не стоит, потому что она может начать бродить и тогда мы рискуем развить плесень, бактерии и неприятный запах. Такая вода вместо того, чтобы помочь, может серьезно навредить растениям. Вылейте воду прямо в землю, как и любую другую воду ее не нужно откладывать, разбавлять или фильтровать.

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Полив растений такой водой — одна из тех простых привычек, которая при ежедневном применении может принести реальную пользу как планете, так и нашим кошелькам. Нужно лишь немного внимательности. Вместо того, чтобы рефлекторно выливать воду в раковину, просто налейте ее в лейку или миску и используйте в саду. Это простой жест, который со временем может изменить наше отношение к природным ресурсам.

Напомним о бесполезном методе борьбы с сорняками.

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