Это все отвратительно: сеть возмущена выбором нового Холостяка
Популярный актер, звезда сериала «Спіймати Кайдаша» Тарас Цымбалюк, который спровоцировал сеть, стал следующим главным героем романтического реалити «Холостяк». Известно, что сейчас идет кастинг участниц, съемки пройдут летом, а четырнадцатый сезон выйдет в эфир уже осенью.
На социальной странице проекта «Холостяк» продолжают комментировать неожиданный выбор канала. Поклонники реалити считают, что этот герой станет лучше, чем предыдущий — ветеран войны Саша «Терен». Но есть и те, кто недоволен выбором и считает, что во время большой войны не надо показывать подобные романтические шоу.
«Тю, у Тараса Цымбалюка разве нет второй половины?» — намекнули в комментариях на роман Цимбалюка с девушкой Светланой, фотографии с которой актер часто выставлял на своей странице.
«Я считаю это шоу максимально дебильным, — поделились мнением. — Особенно во время войны».
«Здоровый, сильный мужик, который на экране воплощает образы достойных героев, на четвертом году войны в собственной стране принимает решение вылизывать на проекте силиконовых девушек, — удивились в сети. — Да… Я даже не могу найти точного эпитета, чтобы точно описать, как это все отвратительно».
«Треш, — выразили впечатление. — Не могли найти более достойного. Этот с женой развелся, девушку бросил. Здрасьте, я холостяк!»
«Это реально будет реабилитация проекта после кринжового сезона с „Тереном“, потому что это было уже хуже не придумать», — считают поклонники реалити.
Ранее стало известно, что Холостяку Саше «Терену» пришлось вернуть грантовые деньги.7215
Читайте нас в Facebook