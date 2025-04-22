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Мир

В россии горит крупный арсенал, местных жителей эвакуируют (видео)

17:26 22 апреля 2025
В России горит крупный арсенал с тоннами ракет и артснарядов

В россии, регулярно обстреливающей Украину, раздаются сильные взрывы в Киржацком районе Владимирской области. Об этом пишут местные паблики.

Сообщается о перекрытии дороги со стороны Москвы в Киржач. По словам местных жителей, дым от взрывов виден над поселком Барсово. Там находится арсенал главного ракетно-артиллерийского управления, воинская часть 11785.

В районе арсенала перекрыли дорогу и проводят эвакуацию из ближайших населённых пунктов. Уже подтверждена эвакуация из н.п. Барсово.

Как сообщает Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» со ссылкой на данные из сети, в 45 хранилищах и на 30 площадках открытого типа россияне хранили около 105 тыс. тонн ракет, артиллерийских снарядов, реактивных систем залпового огня (РСЗО), компонентов ЗРК (например, С-300), тактических ракет (типа 9М79 «Точка-У»).

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Как писали «ФАКТЫ», ранее дроны атаковали российские промышленные объекты. Тогда беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области. Также был атакован Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области.

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