Вражеские беспилотники атакуют Харьков: есть раненые (видео)

Россияне продолжают обстреливать Украину. Российские беспилотники днем 22 апреля атаковали Харьков. Под ударами оказались четыре района города. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

ВІДЕО ДНЯ

«Есть информация о двух раненых. По предварительным подсчетам по городу было нанесено 12 ударов. На местах некоторых прилетов пожары. Атака продолжается», — написал он.

По словам руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, семь человек пострадали.

«Около 13:40 в Киевском районе города зафиксировали попадание (предварительно — БпЛА типа „Шахед“) в дорожное покрытие. В результате обстрела загорелся автомобиль», — написал он.

РЕКЛАМА

Также в ГСЧС сообщили, что по обновленным данным, в результате российских авиаударов КАБами по Запорожью пострадали 23 человека, из них 4 ребенка. Погиб 1 человек.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 22 апреля российские «Шахеды» снова атаковали Одессу. По информации руководителя Одесской областной администрации Олега Кипера, в городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства. В нескольких локациях возникли пожары. Пока известно о трех пострадавших. Российские ударные дроны попали по жилой застройке в густонаселенном районе областного центра.

РЕКЛАМА

69

Читайте нас в Facebook