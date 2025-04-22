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Украина

Вражеские беспилотники атакуют Харьков: есть раненые (видео)

14:33 22 апреля 2025
Россияне атаковали Харьков дронами - В результате атаки есть раненые

Россияне продолжают обстреливать Украину. Российские беспилотники днем 22 апреля атаковали Харьков. Под ударами оказались четыре района города. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Есть информация о двух раненых. По предварительным подсчетам по городу было нанесено 12 ударов. На местах некоторых прилетов пожары. Атака продолжается», — написал он.

По словам руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, семь человек пострадали.

«Около 13:40 в Киевском районе города зафиксировали попадание (предварительно — БпЛА типа „Шахед“) в дорожное покрытие. В результате обстрела загорелся автомобиль», — написал он.

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Также в ГСЧС сообщили, что по обновленным данным, в результате российских авиаударов КАБами по Запорожью пострадали 23 человека, из них 4 ребенка. Погиб 1 человек.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 22 апреля российские «Шахеды» снова атаковали Одессу. По информации руководителя Одесской областной администрации Олега Кипера, в городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства. В нескольких локациях возникли пожары. Пока известно о трех пострадавших. Российские ударные дроны попали по жилой застройке в густонаселенном районе областного центра.

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