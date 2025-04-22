Favbet Tech на 2U Tech Forum: главные инсайты конференции об ИИ и инновациях

В Киеве прошёл 2U Tech Forum — отраслевое мероприятие для представителей технологического бизнеса и государственного сектора, которое собрало более 300 участников. Форум стал площадкой для обсуждения цифровой трансформации, инноваций и роли технологий в экономике Украины.

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Одним из центральных событий стала панельная дискуссия «Будущее ИИ: государственная стратегия, опыт украинских компаний и мировые перспективы».

Фото: 2U Tech Forum

В дискуссии приняли участие Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации, Руслан Середюк (Chief Engineering Officer, ELEKS), Евгений Моспан (CIO, mono), Александр Краковецкий (CEO DevRain, CTO ДонорUA) и Дмитрий Прокопьев (ML/AI инженер, UCloud). Модератором выступил Артем Скрыпник, CEO FAVBET Tech.

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Участники обсудили глобальные тренды развития искусственного интеллекта, его практическое внедрение в украинских компаниях и значимость государственной стратегии в этой сфере.

Фото: Артем Скрипник, СЕО FAVBET Tech

«Искусственный интеллект — это точка перемен. Украина имеет всё необходимое, чтобы войти в число мировых лидеров в этой сфере: таланты, амбиции, экспертизу. Задача государства и бизнеса — создать условия для масштабирования решений», — прокомментировал Артём Скрыпник.

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Программа форума также включала выступления представителей власти, международного бизнеса и украинских компаний, которые представили практические кейсы внедрения цифровых инструментов и ИИ в бизнесе. Среди активностей — экспозона инноваций от более чем 10 украинских проектов, панельные дискуссии о регуляции ИИ, обмен опытом между стартапами и крупным бизнесом в формате Battle Generation, а также профильные нетворкинг-сессии.

Фото: Виконавча директорка Diia.City Union Валерія Кушнерчук

«Наша цель — не только говорить о технологиях, но и создавать реальные точки соприкосновения между бизнесом, государством и разработчиками. Именно благодаря таким событиям, как 2U Tech Forum, мы формируем экосистему, которая двигает отрасль вперед», — отмечают организаторы.

Фото: 2U Tech Forum

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Favbet Tech — технологическая продуктовая компания, разрабатывающая инновационные решения для индустрии развлечений. По итогам прошлого года вошла в ТОП-50 крупнейших продуктовых IТ-компаний Украины по версии рейтинга DOU. Является активным участником украинского ИТ-сообщества, резидентом Diia. City и членом IT Ukraine Association. Совместно с Ассоциацией инициировала создание первого в Украине AI-комитета. Также входит в пятёрку крупнейших налогоплательщиков среди резидентов Diia.City.

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