Два года назад Бахмут стал определяющим местом на карте для миллионов украинцев — именно в боях за город фактически прекратила существование ЧВК «Вагнер», наиболее боеспособное подразделение армии РФ. Среди героев битвы — Игорь Шепетин, полковник СБУ, командовавший 135-м батальоном ТрО. Командир вспоминает битву как самые сложные недели в своей жизни и самые значительные.

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«В Бахмуте был самый сложный вид боя — городской. Сплошные огневые валы, полное присутствие артиллерии, непрерывная опасность. Но мы понимали: держать этот рубеж критически важно», — рассказывает Шепетин. Его подразделение противостояло регулярным войскам РФ и наемникам «Вагнера», работая бок о бок с аэроразведкой и артиллерией.

В Бахмуте он получил ранение, но вернулся в подразделение после реабилитации. Для бойцов его присутствие на фронте имело колоссальное значение.

«Ребята мне часто говорили, что когда видят меня рядом, это придает им уверенность и ощущение, что мы вместе преодолеваем сложности фронта», — признавался Игорь. И сам он говорит, что присутствие на линии огня держит в тонусе и стимулирует к действиям. За мужество и отвагу во время боевых действий министр обороны Украины отметил его наградой «За ранение». Также Игорь имеет немало других ведомственных наград, включая огнестрельное оружие от ГУР МО и благодарность Премьер-министра.

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«Мы уничтожили достаточно живой силы врага, в том числе печально известной ЧВК «Вагнер». Можете не сомневаться: Бахмут перемолол «вагнеров», — резюмирует Шепетин.

Справка. Игорь Шепетин — украинский военачальник, экс-командир батальона ВСУ, участник обороны Киева и битвы за Бахмут, полковник СБУ, кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности Украины.

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