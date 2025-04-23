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Украина

Украина под давлением: США без гарантий безопасности Киеву предлагают снять санкции с рф и признать аннексию Крыма

9:10 23 апреля 2025
полуостров Крым

После так называемого пасхального перемирия активизировались переговоры о завершении войны. Украина вместе с европейскими союзниками готовится к встрече с представителями США в Лондоне, где будут обсуждаться предложения мирного урегулирования конфликта. Как сообщает The Washington Post, американская сторона выдвигает идеи, включающие признание аннексии Крыма россией и замораживание линии фронта, что может вызвать недовольство Киева. Западные дипломаты настаивают на обеспечении гарантий безопасности и финансировании восстановления Украины в обмен на территориальные уступки.

На прошлой неделе во время переговоров в Париже США предложили пакет договоренностей, предусматривающий официальное признание аннексированного Крыма российской территорией и снятие санкций с Москвы. За это россия должна прекратить боевые действия, используя свое военное превосходство на фронте. Представители Украины, включая советника президента Владимира Зеленского, комментируют предложения неоднозначно, признавая приемлемыми некоторые аспекты, а другие — нет.

Дипломатическое давление на Киев растет, а американские переговорщики угрожают выходом из процесса в течение нескольких дней. Лондонские переговоры могут стать решающими: Франция, Германия и Великобритания стремятся заключить соглашение, включающее финансирование послевоенного восстановления Украины за счет замороженных российских активов.

В то же время, эксперты отмечают стратегическую важность Крыма для европейской безопасности, подчеркивая, что его долговременный контроль со стороны россии может иметь негативные последствия для континента.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дональд Трамп за мир готов расплатиться украинским Крымом.

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