Кто станет новым Папой Римским: СМИ назвали фаворита среди кандидатов

Уже накануне смерти Папы Франциска высказывались предположения относительно его преемника. Теоретически сейчас понтификом могут стать 137 кардиналов, которым на момент его смерти меньше 80 лет. Более 100 кардиналов исключены из-за того, что они превысили возрастное ограничение. Однако тех, кто обсуждается как реальный кандидат, значительно меньше: всего около двух десятков, пишет n-tv.

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Многие считают фаворитом итальянца Пьетро Паролина. 70-летний итальянец из окрестностей Венеции был номером два в Ватикане более десяти лет. Вскоре после избрания Франциск поднял дипломата и доктора канонического права на должность кардинала-госсекретаря. С тех пор Паролин руководил бизнесом вместе с Папой. Он также представлял его, когда Франциск был в больнице.

Среди кандидатов на Престол:

60-летний Пьербаттиста Пиццабалла — итальянский архиепископ и патриарх Иерусалима, а следовательно, высший представитель Католической Церкви в Святой Земле.

69-летний Маттео Мария Зуппи является президентом Епископской конференции Италии и одной из центральных фигур в Ватикане.

Жан-Марк Авелин — архиепископ Марселя, родился на Рождество 1958 года в Алжире, который в то время еще был частью Франции.

66-летний Жан-Клод Голлерих — архиепископ Люксембурга и один из самых влиятельных людей в Ватикане.

76-летний кардинал-священник из США Рэймонд Лео Берк — один из самых яростных противников покойного Папы.

72-летний Петер Эрдьо является примасом Венгрии, архиепископом Эстерго-Будапештским и консервативным церковником.

67-летний священник Луис Антонио Тагле происходит из образцовой католической общины в Азии, на Филиппинах, и был назначен кардиналом-префектом Конгрегации евангелизации народов Франциском в 2019 году.

Некоторое время существовали предположения, что вскоре может появиться Папа из Африки. Сегодня чаще всего можно услышать имя архиепископа Киншасы, столицы Демократической Республики Конго: Фридолина Амбонго Бесунгу. 65-летний мужчина достаточно консервативен и является одним из важнейших представителей церкви в Африке.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, несмотря на свои неоднозначные высказывания относительно Украины, Папа Римский на личные деньги помог купить дрон для ВСУ.

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