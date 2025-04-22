«Это были его личные деньги»: как Папа Римский помог купить дрон для ВСУ

Историк и журналист Александр Зинченко, который был вынужден держать информацию в тайне, после смерти Папы римского Франциска рассказал, как понтифик задонатил личные деньги на «мавик» для украинских разведчиков.

«Тут меня спрашивают, не шутка ли про «мавики», которые были куплены на деньги Папы Франциска? Нет, не шутка, — пишет Александр Зинченко. — В декабре 2023 года мы традиционно собирали для наших подопечных из 93 бригады «Холодный Яр».

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Сбор шел тяжело. Мне позвонило доверенное лицо Папы и предложило помощь. Это было сделано с ведома и благословения Папы Франциска на условиях конфиденциальности до определенного момента. Это были его деньги. Не Ватикана.

Вот цитата из моего поста о результатах того сбора: «Звонит друг. Говорит, что вдруг мы не соберем на „мавики“ под елку на Николая, то он имеет полномочия от Тайного Санты заплатить остальное. Но вскоре стало ясно, что мы сбор закрываем и разведка 93 бригады „Холодный Яр“ получит под елочку два „мавика“. „Может тогда купить третий резервный?“ — спросил друг Тайного Санты. Итак, чудо свершилось! Мы не только собрали на два „мавика“ под елку, но утром будут деньги еще и на третий! Верьте в чудеса! Творите чудеса!»

Сегодня этот момент настал, и я могу больше не держать все в тайне. Тайным Сантой в том сборе был именно он — Франциск I.

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Мы тогда даже обсуждали, как назвать третий «мавик»? Первый мы назвали «Коля» потому что сбор был ко дню Николая по юлианскому стилю. Второй — «Михайлик» в честь покровителя небесного воинства. А в названии третьего даже думали как-то обыграть имя донатора, но решили, что кто-то мог бы догадаться и это тогда могло навредить другому делу. И потому мы третий «мавик» окрестили «Санта», а донатора называли «Тайный Санта».

Я полез в архив моих постов о том сборе и уточнил все детали и хронологию. Ссылки на эти посты будут в комментариях. В утреннем посте об этом я перепутал: на два «мавика» тогда мы собрали сами, а третий был оплачен взносом Папы. Это важное уточнение, которое, впрочем, не изменяет сути вопроса.

Меня удивляют те, кто подверг сомнению мой рассказ. А зачем мне такое придумывать? У меня и фантазии на такое не хватило бы, что деньги на «мой» сбор придут от Папы римского.

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Когда доверенное лицо, которое передало деньги, найдет возможным и уместным прокомментировать эту историю публично — оно это сделает. Сегодня для него — день потери близкого человека и друга. Потому я бы очень просил вежливо выдержать паузу.

Поскольку у меня нет возможности ответить на все комментарии, попробую лаконично ответить на основные вопросы.

1. Я был обязан хранить тайну по сей день.

2. Нет, Папа не мог купить ВСУ «Патриоты».

3. Нет, я не владею всей информацией о масштабах и характере благотворительной деятельности покойного понтифика.

4. Да, я был совершенно ошеломлен, когда получил телефонный звонок. На время у меня отнялся язык.

5. Да, я убежден, что мы узнаем еще много интересного.

6. На часть комментариев мне очень сложно ответить вежливо. Потому что у некоторых комментаторов паски отдельно, а христианство — отдельно.

7. История, которую я рассказал, является важной деталью для портрета Папы Франциска. Но это только одна деталь. В то же время, я бы просил не рисовать плакатов тогда, когда задачей является нарисовать портрет. Там есть свет и тень. Плакаты в тень не заглядывают.

8. Я в очередной раз отмечают ключевой свой вывод об этом человеке: Я не тороплюсь с выводами. Потому что нет всей информации. Папа Франциск тоже меня удивлял временами. Но я хочу знать больше. Ибо я знаю, что мы не знаем всей информации о том, что он делал за кулисами публичности и что выражалось не в словах, а в делах. Давайте подождем с эмоциями!"

Фото из Википедии

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