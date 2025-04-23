Американская дипломатическая команда прибывает в Лондон для переговоров с Украиной и ее союзниками. Но это может быть ловушкой, пишет редактор отдела международных отношений Іпԁепԁепԁептег Сэм Кайли. Принимая делегацию Украины для переговоров о «перемирии» с россией, министр иностранных дел Великобритании имеет тяжелую и неудобную задачу — удержать их на своей стороне и одновременно убедиться, что он не завел Украину в ловушку. Марко Рубио, государственный секретарь США, дал понять, что США готовы отказаться от посредничества в мирных переговорах, если не будет прорыва, говорится в статье.

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Украина не будет иметь другого выбора, кроме как отклонить предложения по замораживанию российского контроля над востоком страны. Зеленского, скорее всего, попросят признать де-факто власть кремля над Крымом, согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО, и вообще покорно катиться под рф. Это может объяснить, почему украинского президента не будет на встрече в Лондоне. Дэвид Лемми этого не хочет. Так же как и Франция и Германия, которые также отправляют в Лондон своих министров иностранных дел и советников по вопросам безопасности.

Все они сейчас являются частью «коалиции решительных», сформированной Киром Стармером и Эмануэлем Макроном, чтобы компенсировать быстрый выход Америки из европейских дел — и откровенную поддержку россии со стороны Белого дома. Они не могут и не хотят признать, что Дональд Трамп и его администрация сделали все возможное не для достижения мира в Украине, а для закрепления суверенитета кремля на захваченных им землях.

Но, по сообщениям американских СМИ, именно это Рубио, Стив Виткофф, представитель США по россии, и Кит Келлог, представитель по Украине, как ожидается, будут пытаться продать Украине и ее союзникам в Лондоне.

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Ожидается, что они согласятся оставить россии 20% территории Украины в обмен на наблюдателей за прекращением огня. Как говорится в статье, ожидается, что они согласятся с тем, что США признают контроль россии над Крымом.

Украина знает, что случается, когда она бросает вызов Трампу. Она пострадала от приостановления военной помощи, а впоследствии ее разведывательные данные из США были прекращены именно тогда, когда россия начала контратаки в Курской области.

«Мое беспокойство заключается в том, чтобы не дать Трампу найти повод для того, чтобы возложить вину на Украину. Трамп хочет выйти из переговорного процесса, потому что видит, что он безнадежен из-за путина, — сказал Александр Мережко, председатель комитета по иностранным делам украинского парламента, в интервью The Independent. — Поэтому для нас очень важно не дать Трампу возможности обвинить нас. Мы должны продолжать делать то, что делаем: оставаться конструктивными и соглашаться с его инициативами, если это не вредит нашим национальным интересам, таким как территориальная целостность и суверенитет Украины».

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Между тем британский чиновник предостерег от предположений, что присутствие американской делегации высокого уровня свидетельствует о том, что последняя встреча в Париже была переломным моментом.

Ранее публиковалось заявление Владимира Зеленского о том, что Китай поставляет рф артиллерию.

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