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Деньги

На огороде бузина: Гетманцев объяснил, нужно ли бабушкам регистрировать ФЛП для продажи овощей

10:44 23 апреля 2025
Бабушка на рынке. Фото pro.te.ua/

Украинцы настолько напуганы «чрезмерным» зарегулированием во всех сферах экономики, что легко верят не только потому, что с их пенсий государство хочет брать налоги .

Но и потому, что налоговая пытается «накинуть глаза» на любой их источник лохода. О еще одном случае «пугалки» написал в социальной сети глава финансового комитета Совета Даниил Гетманцев.

«На огороде бузина, а в Киеве дядя, — написал с юмором парламентарий. — Какой-то „эксперт“ сказал в видео, дальше это понесли в комментариях. На выходе — очередные выводы, которые не проходят проверку на здравый смысл».

Он «поставил точку» в дискуссиях подобного рода, подчеркнув, что бабушки, продающие выращенные собственноручно фрукты или овощи из своего огорода, не должны регистрировать «ФОП».

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Оказывается, такого требования никогда не было. Даже наоборот — в Налоговом кодексе предусмотрены льготы при продаже собственного овоща и продуктов животноводства:

  • 12 минимальных зарплат в год — это налогооблагаемый лимит продажи собственного овоща без налогообложения (примерно 8 000 грн в месяц);
  • 50 минимальных зарплат — это предел для продуктов животноводства (например, молоко, яйца или мясо).

Если бабушка не превышает эти суммы, никаких налоговых деклараций или регистраций ФЛП не требуется.

«Поэтому хотите сделать хорошее дело — остановитесь и купите у бабушки яблоки или картошку, пару литров молока. Поддержите их на деле, а не накручивайте «страшилками» из Интернета «, — резюмировал господин Гетманцев.

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Ранее «ФАКТЫ» писали также о важных деталях относительно индексации выплат военным пенсионерам, которую провели в марте 2025 года.

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