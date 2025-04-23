Не более 1500 грн: в ПФУ объяснили важные детали индексации выплат военным пенсионерам

После объяснения эксперта по пенсионным вопросам Сергея Коробкина о том, что пенсии в Украине не облагаются налогом, многих украинцев заинтересовал вопрос, проводилась ли в марте индексация военным пенсионерам.

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Ответ на этот ряд других вопросов относительно индексации выплат военным пенсионерам дала во время прямой телефонной линии начальница отдела по вопросам назначения и перерасчетов пенсий военнослужащих и некоторых других категорий граждан Светлана Бородач, передает пресс-служба ПФУ.

По ее словам, в Украине перерасчет пенсий военным произведен с марта. Так, был осуществлен перерасчет пенсий военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, другим лицам и членам их семей, имеющим право на пенсию.

Бородач обратила внимание, что индексации подлежат размеры пенсий военнослужащих и членов семей, выплаты которым были назначены до 31 декабря 2024 включительно. При этом повышение устанавливается в пределах установленного законодательством максимального размера пенсии, но не может превышать 1500 гривен. Специалист отметила, что индексация пенсий проводится автоматически, поэтому пенсионерам, в том числе военным, не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

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Кому повысили пенсии в апреле

Отметим, что в Украине провели перерасчет пенсий с 1 апреля пенсионерам, которые продолжили работать и по состоянию на 1 марта заработали 24 месяца дополнительного стажа. Пересчитанные пенсии им заплатят с опозданием (но пересчет проведут задним числом с 1 апреля). Как сообщает ПФУ, проведен перерасчет пенсии лицам, которые продолжали работать, в соответствии с абзацем пятым частью четвертой статьи 42 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

«Пересчет пенсии производится лицам, которые на 1 марта 2025 года приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предварительного перерасчета) пенсии или прошло не менее двух лет после назначения (предварительного перерасчета) пенсии», — отметили в ПФУ.

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Если на 1 марта 2025 у человека было меньше 24 месяцев страхового стажа, пенсия будет увеличена с учетом этого стажа и, при необходимости, новой заработной платы. Пенсионерам, которые после назначения (предварительного перерасчета) пенсии продолжали работать и на 1 марта текущего года приобрели 24 месяца страхового стажа, перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа.

При этом пенсия может исчисляться с того заработка, с учетом которого назначена (предварительно перечислена) пенсия или, при условии целесообразности, в том числе из заработной платы, полученной работником после назначения или предварительного перерасчета пенсии.

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