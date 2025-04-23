НБУ прогнозирует рост кредитования, особенно для бизнеса: сколько придется отдать и как сэкономить

Последние решения НБУ сделали более привлекательными банковские депозиты для украинцев, правда, подняли ставки по кредитам. Тем не менее в текущем году спрос на займы будет расти.

ВІДЕО ДНЯ

К такому выводу пришли в Национальном банке Украины по результатам своего опроса об условиях банковского кредитования. В нацрегуляторе отмечают рост спроса бизнеса и населения на кредиты и прогнозируют увеличение объема кредитного портфеля корпораций и домохозяйств в следующие 12 месяцев.

Как подчеркивают в НБУ, спрос населения на кредиты возрос, у некоторых банков стали чаще брать ипотечные займы, благодаря чему баланс ответов был самым высоким с начала полномасштабного вторжения. Значительная доля респондентов ожидает роста спроса населения на ипотеку и потребительские кредиты и в дальнейшем.

Долговая нагрузка бизнеса оставалась средней, считают респонденты, а закредитованность домохозяйств — низкой.

По данным опроса, банки несколько смягчили стандарты кредитования для краткосрочных и гривневых займов бизнеса и ожидают их смягчения в дальнейшем. Уровень одобрения заявок на кредиты бизнеса в целом не изменился.

РЕКЛАМА

Как подчеркнули «ФАКТАМ» в банке «Глобус», в конце марта средневзвешенные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса в Украине выросли до 20% против 17,7% осенью прошлого года. Вместе с тем средние ставки по общим кредитным программам банков и производителей/поставщиков средств бизнеса составляют около 17−18%.

По словам Оксаны Шульги, директора департамента малого и среднего бизнеса «Глобус Банка», существует ряд способов сэкономить при получении кредита:

- стоит обратиться к официальному представителю/дилеру/производителю того, что планируется приобрести в кредит, возможно, компания сотрудничает с банком и покупатели получают более выгодные кредитные условия;

РЕКЛАМА

- сумма кредита должна быть четко просчитана: не стоит брать кредит, значительно превышающий стоимость необходимой покупки, будь то оборудование для бизнеса или авто для потребителя;

- заемщикам следует «ограничиться» небольшими по сумме кредитами (для бизнеса, например, это 1−3 млн грн) сроком погашения до 3−5 лет, условия по таким кредитам будут максимально лояльными для заемщика и менее рискованными для банка.

По данным Центра экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс», по состоянию на 01.03.2025 г. объем кредитного портфеля для малого и среднего бизнеса составил 584,7 млрд грн. По сравнению с показателем начала 2025 года прирост составил 2% (+10,66 млрд грн), по сравнению с ситуацией на 01.03.2024 объем портфеля увеличился на 8% (+41,76 млрд грн).

Тем временем в Украине, как ранее писали «ФАКТЫ», то и дело звучат инициативы о росте налогов для малого и среднего бизнеса.

РЕКЛАМА

Фото pixabay

104

Читайте нас в Facebook