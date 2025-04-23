Не просто интрига: как восприняла бы принцесса Диана свою невестку Меган Маркл

Близкий друг покойной принцессы Дианы рассказал, что, по его мнению, она подумала бы о Меган Маркл. Ричард Кэй, главный редактор Daily Mail, провел много времени с «народной принцессой» в 1990-х годах и был последним человеком, которому она звонила перед своей преждевременной смертью в 1997 году.

ВІДЕО ДНЯ

Выступая в подкасте Royal Confidential, Кэй вспомнил, как пара ходила на обеды и ездила в дальние путешествия, как их дружба расцветала в последние годы жизни Дианы. На вопрос слушателя, что бы покойная принцесса подумала о своей невестке, Кей не согласился с тем, что она «отослала бы ее вещи подальше». Он сказал: «Никто из нас на самом деле не знает, но я думаю, что в Меган есть что-то такое, что Диана нашла бы не просто интригующим, но и немного раскрепощенным», пишет express.co.uk.

«Я думаю, ей бы понравилась независимость Меган и тот факт, что она смогла предложить Гарри путь бегства, если хотите, от королевского долга».

Однако королевский эксперт считает, что принцессу разочаровал бы напряженный характер отношений между двумя ее сыновьями.

РЕКЛАМА

Последние отчеты свидетельствуют о том, что звонки герцога Сассекского его брату и королю игнорировались. Ричард Кэй добавил: «Я думаю, ей понравилось бы решение Гарри поселиться в Америке. Однако она была бы недовольна разрывом с Уильямом. Думаю, она была бы очень разочарована тем, как все сложилось, но поначалу она очень радушно относилась бы к Меган. Это моя точка зрения».

Неизвестным для многих было желание Дианы однажды переехать в Америку, чтобы получить свободу, в которой ей так часто отказывали в Британии. Он вспомнил, как часто принцесса говорила о переезде в Америку, но не смогла этого сделать из-за того, что ее сыновья учились в школе, и из-за ее желания поддерживать с ними тесные отношения.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, в чем причина напряжения в семье герцога и герцогини Сассекских.

РЕКЛАМА

Фото Getty Images

386

Читайте нас в Facebook