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Не просто интрига: как восприняла бы принцесса Диана свою невестку Меган Маркл

17:23 23 апреля 2025
Меган Маркл, фото gettyimages.com

Близкий друг покойной принцессы Дианы рассказал, что, по его мнению, она подумала бы о Меган Маркл. Ричард Кэй, главный редактор Daily Mail, провел много времени с «народной принцессой» в 1990-х годах и был последним человеком, которому она звонила перед своей преждевременной смертью в 1997 году.

Выступая в подкасте Royal Confidential, Кэй вспомнил, как пара ходила на обеды и ездила в дальние путешествия, как их дружба расцветала в последние годы жизни Дианы. На вопрос слушателя, что бы покойная принцесса подумала о своей невестке, Кей не согласился с тем, что она «отослала бы ее вещи подальше». Он сказал: «Никто из нас на самом деле не знает, но я думаю, что в Меган есть что-то такое, что Диана нашла бы не просто интригующим, но и немного раскрепощенным», пишет express.co.uk.

«Я думаю, ей бы понравилась независимость Меган и тот факт, что она смогла предложить Гарри путь бегства, если хотите, от королевского долга».

Однако королевский эксперт считает, что принцессу разочаровал бы напряженный характер отношений между двумя ее сыновьями.

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Последние отчеты свидетельствуют о том, что звонки герцога Сассекского его брату и королю игнорировались. Ричард Кэй добавил: «Я думаю, ей понравилось бы решение Гарри поселиться в Америке. Однако она была бы недовольна разрывом с Уильямом. Думаю, она была бы очень разочарована тем, как все сложилось, но поначалу она очень радушно относилась бы к Меган. Это моя точка зрения».

Неизвестным для многих было желание Дианы однажды переехать в Америку, чтобы получить свободу, в которой ей так часто отказывали в Британии. Он вспомнил, как часто принцесса говорила о переезде в Америку, но не смогла этого сделать из-за того, что ее сыновья учились в школе, и из-за ее желания поддерживать с ними тесные отношения.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, в чем причина напряжения в семье герцога и герцогини Сассекских.

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Фото Getty Images

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