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Клуб потребителей

Сделайте это срочно: аграрий c Киевщины посоветовал, чем следует заняться на даче уже сегодня

12:55 23 апреля 2025
Будущий урожай низкорослых томатов. Фото&nbsp;— скриншот видео

В то время как специалист из Харьковщины советует в среду, 23 апреля, подкормить рассаду томатов, его коллега из Киевской области тоже занимается помидорами — правда, низкорослыми.

«Друзья, что делать: мы с вами „проспали“ своевременный посев низкорослых томатов на рассаду для открытого грунта, но, несмотря на это, будем действовать прямо сейчас, — предложил Валерий зрителям своего канала. — Но разница невелика — всего четыре дня, поэтому все будет хорошо».

Для посева фермер будет использовать «кассету 96», объясняя, что кассеты классифицируются по количеству ячеек — чем больше ячеек в кассете, тем они будут меньше. Также аграрий советует перед началом работы подписать, где будет находиться в кассете.

Также Валерий подготовил плодородную почву — торфяной субстрат (домофлор), который советует немного увлажнить, чтобы не дать ему пересыхать на солнце.

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В этом году аграрий будет сеять три замечательных низкорослых гибрида томатов, которые уже выращивал раньше, и называет сорта.

Продолжение рассказа Валерия — на видео.

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Напомним, ранее украинцам посоветовали натуральное удобрение для клубники и рассказали, как его правильно вносить под кусты и поливать по листьям.

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