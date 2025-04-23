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Томаты обожают это удобрение: специалист дал полезный совет, как помочь рассаде стать крепкой и получить большой урожай

10:17 23 апреля 2025
Рассада томатов. Фото agrotimes.ua

Специалист из Харькова, недавно рассказывавший о тонкостях посева свеклы, занят занят высевом томатов.

«В этом видео я расскажу вам о лучшем удобрении для томатов, которое поможет растению быстрее вступить в период плодоношения и стимулирует развитие корневой системы, а также благодаря которому улучшается вкус и качество плодов», — обратился специалист к читателям своего Youtube-канала.

По словам агрария, благодаря удобрению рассада будет расти крепкой и толстой, и даст большой урожай.

Впрочем, перед тем как вносить удобрение, нужно подготовить как грядки, так и саму лунку, в которую оно будет вноситься.

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Главное требование: лунку нужно делать таким диаметром, чтобы туда с легкостью пролез стаканчик в котором находится корневая система томатов. А глубиной она должна быть такой, чтобы при погружении в нее рассады томатов уровень земли находился по нижним листьям на растении.

В качестве удобрения аграрий применяет суперфосфат — это не мгновенное удобрение, а пролонгированного действие, состоящее из 12% азота и 24% фосфора азота, и именно такое количество веществ поможет томатам набраться сил после высадки, и нарастить большие листья.

Кроме того, удобрение не допустит «жирования» и вытягивания растения, а фосфор в нем медленно перерабатывается находящимися в почве микроорганизмами и постепенно поглощается корнями томатов, что приводит к наращиванию большой корневой системы.

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Продолжение рассказа агрария — в коротеньком видео.

Ранее харьковчанин рассказал, как получить ранний урожай кабачков, огурцов, арбузов и тыквы.

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