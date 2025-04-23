Удар террористов по автобусу в Марганце: количество пострадавших снова выросло
В городе Марганец Днепропетровской области продолжает расти количество пострадавших из — за атаки дрона российских террористов по автобусу. Сейчас уже известно о 42 раненых.
Об этом пишет глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.
«42 человека пострадали из-за вражеского удара по автобусу в Марганце. Таковы данные на эту минуту», — рассказал он.
По данным главы ОВА, почти все госпитализированы.
«Только трое пострадавших лечатся амбулаторно. 7 женщин и 2 мужчины — погибли» , — Лисак.
Напомним, что оккупанты ударили дроном по Марганцу 23 апреля. Позже стало известно о том, что беспилотник попал в автобус с сотрудниками местного предприятия.
Сначала сообщалось о семи погибших и 6 раненых. Затем количество жертв возросло до 9, а пострадавших — до 32.
Также напомним об ударе российского FPV-дрона по рейсовому автобусу в Херсоне в начале марта — тогда погиб один человек, еще шестеро получили ранения.246
Читайте нас в Facebook