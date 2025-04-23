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Происшествия

Удар террористов по автобусу в Марганце: количество пострадавших снова выросло

12:58 23 апреля 2025
Автобус после атаки БПЛА. Фото Днепропетровской ОВА

В городе Марганец Днепропетровской области продолжает расти количество пострадавших из — за атаки дрона российских террористов по автобусу. Сейчас уже известно о 42 раненых.

Об этом пишет глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

«42 человека пострадали из-за вражеского удара по автобусу в Марганце. Таковы данные на эту минуту», — рассказал он.

Потолок автобуса после удара. Фото ОВА

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По данным главы ОВА, почти все госпитализированы.

«Только трое пострадавших лечатся амбулаторно. 7 женщин и 2 мужчины — погибли» , — Лисак.

Напомним, что оккупанты ударили дроном по Марганцу 23 апреля. Позже стало известно о том, что беспилотник попал в автобус с сотрудниками местного предприятия.

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Сначала сообщалось о семи погибших и 6 раненых. Затем количество жертв возросло до 9, а пострадавших — до 32.

Также напомним об ударе российского FPV-дрона по рейсовому автобусу в Херсоне в начале марта — тогда погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

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