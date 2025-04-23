Враг бил исключительно по гражданской инфраструктуре: в Харькове и Полтаве тушат пожары

В ночь на среду, 23 апреля, в Полтаве раздалась серия взрывов на фоне вражеской дроновой атаки. Кроме того, местные паблики писали, что после этого у части Полтавы наблюдались проблемы со светом.

ВІДЕО ДНЯ

Позже глава ОВА Владимир Когут рассказал о попадании по предприятиям и открытым территориям вблизи гражданских объектов в Подольском и Шевченковском районах Полтавы.

Кроме того, чиновник добавил, что в Полтавской области благодаря работе сил и средств ПВО было сбито значительное количество вражеских воздушных целей, также были и «прилеты» в районе Полтавы — в частности, фиксировались попадания в объекты гражданской инфраструктуры и предприятий.

В свою очередь, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) рассказали, что в ночь на 23 апреля под российскими атаками с применением ударных БПЛА «оказалась исключительно гражданская инфраструктура города».

РЕКЛАМА

«Повреждены жилые дома, предприятия, склады, гаражи» , — передали в ГСЧС. В Службе проинформировали, что в Полтаве в результате вражеской воздушной атаки пострадали три человека.

Один из дронов упал вблизи многоэтажки, там выбиты стекла и поврежден фасад.

«Возникли пожары: пожарные укрощают пламя», — сообщили чрезвычайники.

РЕКЛАМА

Также под ударом террористов оказался Харьков, где продолжаются работы по ликвидации масштабных пожаров после ночной российской дроновой атаки. В городе фиксируют разрушение построек в результате вражеских ударов.



Чрезвычайники отметили, что этот удар беспилотников со стороны противника по городу был массирован.

РЕКЛАМА

В Службе проинформировали, что под прицелом «были гражданские объекты, в результате чего возникли масштабные пожары и разрушения зданий».

Чрезвычайники рассказали, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших в Харькове нет.

Кроме того, добавили в ГСЧС, работа спасателей и коммунальных служб продолжается на месте происшествия «под угрозой повторных вражеских ударов».

В Днепропетровской области утром дрон-камикадзе ударил по городу Марганец. Погибли 7 человек, еще 6 были ранены. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак. Впоследствии цифра погибших выросла до 9 человек.

«Вражеская атака унесла 9 жизней. Соболезнования родным и близким. Постоянно растет количество пострадавших. По информации на данный момент, их 30. Агрессор ударил дроном-камикадзе по автобусу с работниками предприятия», — сообщили в ОВА.

В Запорожье, где накануне российские агрессоры нанесли авиаудар по обычной многоэтажке, утром 23 апреля сообщили о гибели одного жильца этого дома и ранении еще 40 человек.

Всего за сутки враг осуществил 359 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области, проинформировал глава ОВА Иван Федоров. По его информации, кроме Запорожья, авиаударам подверглись Степногорск, Каменское, Гуляйполе и Малые Щербаки. Из этих и других городов и сел области поступило 165 сообщений о повреждениях домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Не обошлось этой ночью и без дроновых ударов по столичному региону. Так в Броварском районе в результате падения обломков вражеского БпЛА возник пожар в гостинично-ресторанном комплексе: там загорелись два отдельно стоящих здания. Спасатели показали фото.

Также следует напомнить о предупреждении полиции об усиленной опасности обстрелов скопления людей в ближайшие выходные, в поминальные дни.

187

Читайте нас в Facebook